Могут ли казахстанцам запретить переезд в столицу, ответил аким

«Таких вопросов мы не можем задавать. Это столица для всех казахстанцев, и они имеют право сюда приехать. Единственный ответ может быть такой. Теперь другой вопрос — готовность инфраструктуры нашей столицы к подобной миграции. Действительно, есть определенное отставание от темпов миграции, и коммунальная-инженерная инфраструктура и социальная», — заключил он.