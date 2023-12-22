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Могут ли казахстанцам запретить переезд в столицу, ответил аким

Сегодня прошел брифинг в СЦК, где акима Астаны Жениса Касымбека спросили запретят ли казахстанцам из других регионов страны переезжать в столицу, передает ИА «NewTimes.kz».
Источник: Newtimes.kz

Аким отмечает, что ежегодно в городе регистрируется от 60 до 70 тыс новых жителей. Если же еще в регионах будут создаваться рабочие места, то, возможно поток переезжающих станет меньше.

Что касается запрета, он отметил, что Казахстан — унитарное государство.

«Таких вопросов мы не можем задавать. Это столица для всех казахстанцев, и они имеют право сюда приехать. Единственный ответ может быть такой. Теперь другой вопрос — готовность инфраструктуры нашей столицы к подобной миграции. Действительно, есть определенное отставание от темпов миграции, и коммунальная-инженерная инфраструктура и социальная», — заключил он.

Напомним, сегодня также у акима города спрашивали насчет будущего отеля в Астане, который Боранбаев добровольно передал в собственность государства.