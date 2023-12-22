Могут ли казахстанцам запретить переезд в столицу, ответил аким

Аким отмечает, что ежегодно в городе регистрируется от 60 до 70 тыс новых жителей. Если же еще в регионах будут создаваться рабочие места, то, возможно поток переезжающих станет меньше.
Что касается запрета, он отметил, что Казахстан — унитарное государство.
«Таких вопросов мы не можем задавать. Это столица для всех казахстанцев, и они имеют право сюда приехать. Единственный ответ может быть такой. Теперь другой вопрос — готовность инфраструктуры нашей столицы к подобной миграции. Действительно, есть определенное отставание от темпов миграции, и коммунальная-инженерная инфраструктура и социальная», — заключил он.
Напомним, сегодня также у акима города спрашивали насчет будущего отеля в Астане, который Боранбаев добровольно передал в собственность государства.