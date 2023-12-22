Новогодние трамваи и автобусы начали курсировать по Петербургу

Создавать новогоднее настроение в Петербурге теперь будут не только украшения, развешанные по всему городу, но и общественный транспорт. В пятницу, 22 декабря, в Северной столице стартовали акции «Волшебный трамвай» и «Везет в Новый год». А это значит, что теперь по улицам курсируют трамваи, троллейбусы и автобусы, наряженные в яркую световую иллюминацию. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков.