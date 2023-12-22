Новогодние трамваи и автобусы начали курсировать по Петербургу

Создавать новогоднее настроение в Петербурге теперь будут не только украшения, развешанные по всему городу, но и общественный транспорт. В пятницу, 22 декабря, в Северной столице стартовали акции «Волшебный трамвай» и «Везет в Новый год». А это значит, что теперь по улицам курсируют трамваи, троллейбусы и автобусы, наряженные в яркую световую иллюминацию. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков.
Праздничные трамваи можно встретить в Петроградском, Василеостровском, Московском, Приморском, Красносельском и Выборгском районах. А новогодние автобусы с водителями в костюмах Дед Морозов и кондукторов-снегурочек курсируют по маршрутам № 2, 3, 7, 24, 33, 169А, 181 и 196.
— Дарить радость и яркие эмоции пассажирам новогодний подвижной состав будет до конца январских праздников. Не пропустите — такое волшебство бывает раз в году, — добавил Кирилл Поляков.