В «Калининградгазификации» объяснили, можно ли заключать договоры без паспорта газовой плиты

У жителей региона остается около 10 дней на то, чтобы заключить договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования с «Калининградгазификацией». Несмотря на несколько способов подачи документов, многие так и не воспользовались ни одним из них, рискуя оставить свой подъезд или даже весь дом без газа.