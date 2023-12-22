Глава Крыма Сергей Аксёнов: «У Деда Мороза попросим Победы»

— Мы за 10 лет пережили много испытаний, и каждый раз крымчане демонстрировали единство, готовность прийти на помощь друг другу, мужество и терпение. Так что эти качества не удивляют, а вызывают гордость и восхищение. Наши ребята в зоне СВО отважно сражаются с врагом, проявляют героизм и воинскую доблесть. Поддержка наших бойцов стала действительно всенародным делом, в котором участвуют люди всех возрастов, от детей до пенсионеров, и всех национальностей. Каждый месяц на передовую отправляются тонны гуманитарной помощи. Это действительно воодушевляет.