Глава Крыма Сергей Аксёнов: «У Деда Мороза попросим Победы»

«Под занавес» старого года информпространство обычно заполнено цифрами. Километры отремонтированных дорог, новые детсады и школы, спортивные площадки, построенные жилые дома — все ведомства подводят итоги своей работы. Не отстают от них и сами крымчане. Их волнуют не только новые и старые проблемы в своих городах и районах, но и трудности, с которыми сталкивается республика.
Об успехах, «узких местах», планах и перспективах krym.aif.ru рассказал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Без «лакировки».
Наталья Дрёмова, «АиФ-Крым»: Вы регулярно совершаете контрольные выезды в города и районы. Получается ли увидеть самые «больные» проблемы на местах, на которые местные власти не реагируют?
Сергей Аксёнов: Выезды в регионы — это оптимальный способ проконтролировать выполнение поручений, оценить ситуацию на местах, качество работы местной власти, реализацию важных проектов. И, конечно, пообщаться с людьми. Узнать о том, что их волнует, как говорят, из первых уст. Сейчас есть определённые ограничения, связанные с вопросами безопасности, но хотелось бы больше такого общения.
Не секрет, что реальность и благостная картина, нарисованная в отчётах чиновников, нередко не совпадают. Знаете, в советские времена было такое выражение — «лакировка действительности». Вот это она и есть.
— С чем чаще всего люди обращаются?
Большинство вопросов связаны с благоустройством, уборкой территорий, состоянием дорог, коммунальной инфраструктуры, проблемами здравоохранения, ЖКХ, социальной сферы. Что-то получается решить быстро, что-то требует времени.
Например, по итогам посещения Джанкойского района были организованы выезды в отдаленные села мобильных ФАПов и адресная доставка медикаментов, можно условно назвать это мобильными аптеками. Передвижные комплексы оснащены необходимым оборудованием, прием ведут врач и фельдшер. Такую практику надо распространять и на другие муниципалитеты.
Всегда говорю всем коллегам: не полагайтесь на рапорты и отчеты, выезжайте на места. Там, где есть личный контроль со стороны руководителя, есть и позитивная динамика. Как показывает практика, большинство выявленных проблем можно было решить и без вмешательства сверху. Но, к сожалению, не всегда можно добиться нужных результатов без личного участия.
Вододефицита не будет.
— Крым спускается в фазу засушливого периода. Как переживём его без страховки — Северо-Крымского канала?
— Уверен, что после нашей победы в специальной военной операции подача днепровской воды в Северо-Крымский канал возобновится, решение этой проблемы будет найдено.
Кроме того, за годы водной блокады проведена огромная работа по строительству и реконструкции систем водоснабжения Симферополя, Судака, Керчи, Ялты, Феодосии, Старого Крыма, других населённых пунктов по сокращению потерь в сетях.
Много сделано для расширения использования подземных вод. Это бурение новых и капитальный ремонт имеющихся скважин, обустройство подземных водозаборов — Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского.
Построена инфраструктура для переброски воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ в Северо-Крымский канал. До конца года будет завершена реконструкция водовода Феодосия-Судак протяжённостью 52 километра, его пропускная способность составит более 75 тысяч кубометров в сутки.
Выполняется комплекс работ по техобслуживанию и ремонту гидроузлов действующих водохранилищ. Кстати, на 11 декабря в водохранилищах Крыма накоплено более 251 миллиона кубометров воды. Это на 12,7 миллиона кубов больше, чем на ту же дату в прошлом году.
Одним словом, все необходимые решения для того, чтобы сохранить стабильное водоснабжение Крыма, принимаются. Вододефицит нам сейчас точно не грозит.
— Какие накопленные за годы борьбы с вододефицитом предложения сейчас реализуются, какие отвергнуты окончательно?
— Что касается отвергнутых предложений. К этой категории можно отнести, например, планы по строительству крупных опреснителей, в них нет необходимости. Но в отдельных случаях можно рассматривать устройство в некоторых населенных пунктах станций малой производительности по водоподготовке и обессоливанию морской воды или подземных вод с высокой минерализацией.
А вот проекты строительства новых водохранилищ не сняты с повестки.
— Обращаются ли ваши коллеги из новых регионов, которым только предстоит искать решения по борьбе с вододефицитом, за крымским опытом?
— Пока официальных обращений не было. Мы готовы делиться опытом с коллегами. Но нужно понимать, что в воссоединенных регионах и в Крыму разные условия водообеспечения и хозяйственной деятельности.
Цены, вкусы, безопасность.
— Завершён ли процесс национализации крымского имущества иностранцев, совершающих в отношении России недружественные действия?
— Нет, процесс не завершён. Работа Антитеррористической комиссии продолжается. В том числе выясняем вопросы, связанные с переоформлением прав на имущество на иных лиц. Зарабатывать в Крыму врагам не позволим.
Средства от продажи национализированных объектов будут использованы, в том числе, для покрытия дефицита крымского бюджета. Кстати, в этом году доход от реализации таких объектов Распорядительной дирекцией имущества Республики Крым составил 2,3 миллиарда рублей. Это, конечно, не предел, процесс продолжается.
— Какие бы вы поставили оценки минувшему курортному сезону: за логистику, ценовую политику, привлекательность для туристов, обеспечение безопасности гостей?
— Трудно давать оценку курортному сезону в нынешних условиях. Это всё равно, что оценивать результаты работы человека, отобрав у него часть инструментов, которые нужны для её выполнения.
Понятно, что в плане объемов турпотока прошедший сезон был не лучшим. За январь-ноябрь Крым принял около 5 миллионов отдыхающих.
С другой стороны, было много сделано для оптимизации логистической инфраструктуры. Увеличено количество поездов и направлений, на Крымском мосту введены дополнительные досмотровые пункты для сокращения времени досмотра. Доля железнодорожного сообщения в структуре турпотока выросла с 7−8 до 28%. Заработал сухопутный коридор, по которому прибыло 13% туристов. Однако полностью компенсировать отсутствие авиационного сообщения невозможно.
По поводу безопасности. Все необходимые меры нашими силовыми структурами принимаются, ситуация в республике стабильная.
Справка.
В этом году благодаря решениям президента и правительства РФ, свыше 2,7 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей получили выплаты субсидий из расчета 4 МРОТ на каждого работника. Это более 32 тысяч человек.
— Над чем стоит поработать в туризме?
— На мой взгляд, главное — создавать условия, при которых ценообразование регулируется рынком, а не жадностью. Для этого нужно, с одной стороны, разумное применение административных мер, с другой — сотрудничество бизнеса и власти.
Не сомневаюсь, что Крым был, есть и будет привлекательным для туристов. Достаточно сказать, что с 2014 года наш регион принял более 60 миллионов отдыхающих. Несмотря на сложности, курортная сфера развивается, открываются новые санатории и гостиницы, туристические маршруты, модернизируются объекты размещения, благоустраиваются пляжи. За неполных 10 лет открыты десятки, модернизированы сотни объектов размещения. Так что, работаем дальше.
В Крыму можно найти отдых на разные вкусы и кошельки. В течение сезона наши отельеры проводили различные акции, предполагающие скидки, выгодные тарифы и предложения.
Сейчас определяем меры поддержки отрасли на следующий год, дополнительные льготы и вычеты. Разрабатываются механизмы круглогодичной загрузки санаторно-курортного комплекса, в том числе программы для участников СВО и членов их семей.
В ближайших планах — восстановление пострадавшей от стихии туристической инфраструктуры.
Всенародное дело.
— Какие слабые места в алгоритме помощи на местах помогло выявить перенесенное недавно Крымом стихийное бедствие?
— Прежде всего, это плохая коммуникация должностных лиц с гражданами и то, о чем вы сказали, — оперативность устранения неполадок. Многие крымчане не могли дозвониться на горячую линию «Крымэнерго». Работа над ошибками проведена, соответствующие выводы сделаны, кадровые решения приняты. Держу на личном контроле вопросы, связанные с устранением последствий стихии, с оценкой ущерба и выплатами компенсаций. Кстати, выплаты уже начались.
Цифры.
— 40−42 млрд рублей — предварительный ущерб от непогоды.
— 436 тысяч человек подали заявление на единовременную выплату в 10 тысяч рублей. По 336 тысячам случаев приняты положительные заключения.
— 550 человек подали заявления о компенсациях в суммах 50 и 100 тыс. рублей в связи с потерей имущества.
— Скоро отметим вторую годовщину начала СВО. Чем вас за это время удивили крымчане?
— Мы за 10 лет пережили много испытаний, и каждый раз крымчане демонстрировали единство, готовность прийти на помощь друг другу, мужество и терпение. Так что эти качества не удивляют, а вызывают гордость и восхищение. Наши ребята в зоне СВО отважно сражаются с врагом, проявляют героизм и воинскую доблесть. Поддержка наших бойцов стала действительно всенародным делом, в котором участвуют люди всех возрастов, от детей до пенсионеров, и всех национальностей. Каждый месяц на передовую отправляются тонны гуманитарной помощи. Это действительно воодушевляет.
— Что бы вы попросили у Деда Мороза для других и для себя?
— Все мы сегодня хотим скорейшей Победы, восстановления мира на исторических землях России, возращения домой наших ребят. Не знаю, входит ли это в компетенцию Деда Мороза. Но если он поможет, возражать не будем.