Метод комплексной застройки начнут применять не только в Кемерове

На пресс-конференции Сергей Цивилев заявил, что метод комплексной застройки по типу кемеровской зоны реновации со следующего года начнут активно применять в южной агломерации района: в Новокузнецке и Шерегеге. В малых городах этот метод используют по принципу обновлённого квартала вокруг нового объекта.
«Молодёжь тянется ко всему современному и красивому. Поэтому мы решили не проводить точечную застройку, а полностью модернизировать сразу несколько кварталов, где сносим всё старое и возводим новые микрорайоны. Как пример — заискитимская часть Кемерова, район улицы Сибиряков-Гвардейцев. Там вместо частного сектора строим новую инфраструктуру. На площади 550 гектаров будем возводить город в городе. Это самый масштабный в стране проект реновации», — сказал губернатор.
Сейчас в зонах КРТ важна шаговая доступность всех социальных объектов и пешеходные зоны. Так, до 2035 года в Кемерове соединят набережные от Университетского моста у реки Искитимка до Томи и построят кольцевые транспортные развязки «Ишаново — Топки», «Тухачевского — Терешковой» и «Аэропорт А. А. Леонова» — шоссе Леонова". В следующем году построят пешеходный бульвар от нового здания налоговой инспекции до Притомского проспекта. Начнется поэтапное благоустройство территории озера Красное.