Метод комплексной застройки начнут применять не только в Кемерове

Сейчас в зонах КРТ важна шаговая доступность всех социальных объектов и пешеходные зоны. Так, до 2035 года в Кемерове соединят набережные от Университетского моста у реки Искитимка до Томи и построят кольцевые транспортные развязки «Ишаново — Топки», «Тухачевского — Терешковой» и «Аэропорт А. А. Леонова» — шоссе Леонова". В следующем году построят пешеходный бульвар от нового здания налоговой инспекции до Притомского проспекта. Начнется поэтапное благоустройство территории озера Красное.