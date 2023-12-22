В Уфе временно закроют Шакшинский мост

23 декабря с 13 до 14 часов закроют проезжую часть четырехполосного движения мостового перехода в обоих направлениях для проведения геодезического мониторинга объекта.
«В это время только для автомобилей экстренных служб будет доступна одна полоса проезжей части моста, — уточнили в муниципалитете. — Рекомендуем учитывать перекрытие движения при планировании своих поездок».
Как сообщал ранее «Башинформ», мост через реку Уфу в створе улицы Перспективной поселка Шакша ремонтируется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Объект был признан предаварийным в 2019 году.
В ходе капремонта предусмотрена замена балочных пролетных строений, опорных частей, деформационных швов и конструктивных элементов устоев моста. В октябре мостостроители начали монтировать балки пролётного строения, для чего приходилось часто перекрывать движение автотранспорта.
Стоимость контракта составляет 2,16 млрд руб. После капитального ремонта мост должен прослужить ещё 50 лет.