Почему день зимнего солнцестояния так важен для христиан

АСТАНА, 22 дек — Sputnik, Наталья Овчинникова, АПН. Сегодня христиане отмечают важный праздник — День праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Согласно библейским преданиям, именно в эту дату была зачата Дева Мария.
Библейская история праздника
Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы является одним из двунадесятых праздников православной церкви. По традиции христиане посещают храмы, служат молебны и благодарят Господа.
В народе торжество прозвали «Анна Зимняя» потому, что праведницу чтут трижды в году — 22 декабря, 7 августа и 22 сентября. Издревле праздник особенно почитался беременными женщинами, а бездетные желающие обрести ребенка молились Анне и ее супругу Иоакиму, которые при земной жизни сами долго не могли завести детей.
По преданию, однажды во время праздника, когда верующие приносили Творцу дары, первосвященник Рувим, посчитавший, что бездетному мужчине (а бездетность считалась наказанием за грехи) не может быть даровано Божье благословение, отказался принять жертву от Иоакима. Праведник был в таком горе, что решил не возвращаться домой и удалился в пустыню. Он провел там 40 дней в строгом посте и молитве.
Анна, считавшая себя главною виновницею их горя, узнав, какому унижению подвергся ее муж, со слезами стала молиться Богу и просить Его о даровании ребенка. Рожденное дитя женщина обещала принести Всевышнему в дар. О том же в пустынном уединении и постничестве просил Бога и праведный Иоаким.
Молитва святых супругов была услышана. Бог послал к Анне Ангела, который возвестил об исполнении прошения и открыл, что у нее родится дочь, звать ее будут Мария, и благодаря этой девочке все человечество получит благословение Господне. Услышав радостную весть, Анна пошла в Иерусалимский храм. Там праведница повторила данный ею обет.
Между тем и Иоаким увидел Ангела. Слуга Божий направил праведника в Иерусалим. Когда супруги встретились на Святой Земле, Анна зачала от мужа ребенка, коего им даровал Господь. Спустя девять месяцев там же в Иерусалиме появилась на свет Дева Мария. До трех лет она жила в доме родителей, а затем была приведена в храм Господень, где воспитывалась до совершеннолетия.
Вскоре после введения Пресвятой Богородицы во храм восьмидесятилетний старец Иоаким скончался. Святая Анна пережила его на два года и покинула этот мир в возрасте 79 лет.
Церковь называет Иоакима и Анну Богоотцами, ибо они были предками Иисуса Христа по плоти.
Сакральная дата для верующих и в народной традиции
Церковный праздник совпадает с днем зимнего солнцестояния, когда солнце находится ближе всего к земле за весь год. Обычно это приходится на 21 декабря, иногда бывает 20-го или 23-го числа. Однако в годы, предшествующие високосному, а именно таким будет предстоящий год, зимнее солнцестояние происходит 22 декабря.
В древние времена у разных народов этот день символизировал различные события. Русы полагали, что с него стартует сезон холодов, а белорусы были уверены, что с этой поры до лета уже рукой подать.
В странах тюркского мира в ночь с 21 на 22 декабря наступал древний праздник «Қара түн», который символизировал борьбу света и тьмы. А на утро приходил Нуртуган: «нур» в переводе с казахского означает «луч», а «туган» — «рождение».
Поэтому в народных традициях с этим днем связано множество примет. Например, считалось, что какой погода будет до полудня — такой и до конца декабря. Если день без ветра — жди хорошего урожая фруктов, а если на Анну ярко светит солнце, то в канун Нового года ударят морозы.
Древние тюрки проводили много обрядов, которые должны были помочь солнцу победить ночь — зажигали дома свечи или лампады, жгли костры. А на утро готовили круглые блюда, украшали священное дерево жизни или столб, танцевали и пели куплеты с алгыс — добрыми пожеланиями.
День Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы издревле имел огромное значение для женщин в положении. Беременные держали строгий пост и горячо молились о быстром и легком разрешении от бремени.
Иконография праздника
Дате, знаменующей в православном христианстве Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы, посвящено три святых образа. Один из них именуется «Встреча Иоакима и Анны у Золотых ворот».
На втором полотне изображена мать Богородицы, которая держит на левой руке Пресвятую Деву в младенческом возрасте.
На третьем образе можно узреть Пречистую Деву, попирающую ногами ползучего змия. Нетрудно догадаться, что в образе гада запечатлен сам сатана.