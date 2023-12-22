Почему день зимнего солнцестояния так важен для христиан

Между тем и Иоаким увидел Ангела. Слуга Божий направил праведника в Иерусалим. Когда супруги встретились на Святой Земле, Анна зачала от мужа ребенка, коего им даровал Господь. Спустя девять месяцев там же в Иерусалиме появилась на свет Дева Мария. До трех лет она жила в доме родителей, а затем была приведена в храм Господень, где воспитывалась до совершеннолетия.