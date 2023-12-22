Принято новое решение о режиме ограничения полетов в аэропорт Краснодара

О режиме ограничения полетов в аэропорт Краснодара приняли новое решение. Их могут отложить на несколько недель, так-как на данный момент открытие авиагавани не соответствует требованиям безопасности в условиях проведения специальной военной операции. Предположительно, вопрос с безопасностью могут решить к февралю 2024 года. Об этом сообщают «Известия».
По данным издания, сейчас по Краснодару сняты не все вопросы безопасности. Окончательного решения по возобновлению работы аэропорта пока нет, но принять его могут уже в эту пятницу. При этом открытие аэровокзала в этом году маловероятно.
По данным источника в силовых ведомствах, 22 декабря, обсудят технические возможности возобновления полетов в аэропорт столицы Кубани. Свои данные представит Минобороны. Есть данные, что существует ряд технических проблем и проблем в области безопасности.
Ранее, информагентство сообщало о том, что ряд авиакомпаний объявили о готовности возобновить полеты в Краснодар. В их числе авиакомпания Nordwind. Ее представитель заявил, что рейс из Казани в аэрогавани кубанской столицы имеет подтвержденные слоты — временные интервалы для совершения взлета или посадки воздушного судна.
О готовности запустить авиарейс из Казани в Краснодар заявила компания Nordwind.
Авиакомпания ожидает официального открытия аэропорта.
20 декабря в сезонном расписании на сайте аэропорта Шереметьево появились рейсы «Аэрофлота» в Краснодар с 25 декабря. Однако позже стало известно о том, что компания не открывал продажи билетов на рейсы из Москвы в Краснодар на эти даты, несмотря на включение в расписании аэропорта Шереметьево рейсов в столицу Кубани.
Продажи на рейс из Москвы в Краснодар «Аэрофлот» не открывал.