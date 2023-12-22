В Перми сообщают о школьной банде, избивающей первоклассников в туалете

«Ученики, предположительно из 4-го класса, насмотревшись известного сериала, побили первоклассника в туалете с вопросом “Ты при делах?” Туалетная банда из трёх человек, бил один, по-видимому, главарь. Бил с ноги в грудь, пинал лежачего, в живот, и т. д. Через урок банда напала ещё на одного первоклассника», — говорится в сообщении предположительно отца пострадавшего мальчика.