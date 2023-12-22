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В Перми сообщают о школьной банде, избивающей первоклассников в туалете

На ситуацию в школе № 30 пожаловался один из родителей пострадавшего мальчика.
Источник: Аргументы и факты

Сообщения о школьной банде, избивающей первоклассников в туалете распространяются в Перми.

Изначально информацию разместило сообщество «ПЛОХИЕ НОВОСТИ ПЕРМЬ» в соцсети «Вконтакте». Сообщение подаётся от лица родителя пострадавшего мальчика. Говорится, что школьная банда орудует в школе № 30 на Гайве.

«Ученики, предположительно из 4-го класса, насмотревшись известного сериала, побили первоклассника в туалете с вопросом “Ты при делах?” Туалетная банда из трёх человек, бил один, по-видимому, главарь. Бил с ноги в грудь, пинал лежачего, в живот, и т. д. Через урок банда напала ещё на одного первоклассника», — говорится в сообщении предположительно отца пострадавшего мальчика.

Родитель утверждает, что учителя и завуч игнорируют сложившуюся ситуацию.

«Сначала обещала просмотреть камеры, а спустя сутки сказала, что камера у туалета показывает чёрный квадрат. Сегодня обратился в департамент. Там ещё веселее, Татьяна Валерьевна посоветовала обратится обратно в школу с письмом. И ходить в туалет на уроке», — говорится в посте.

Родитель утверждает, что мальчик сильно напуган и спросил у мамы: «Они хотели меня убить?» Автор поста обеспокоен отсутствием безопасности в школе.

Сайт perm.aif.ru обратился в мэрию Перми за разъяснением ситуации.

«Департамент образования администрации Перми начал внутреннюю проверку по данному факту», — сообщили perm.aif.ru в администрации Перми.

образование