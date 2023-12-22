Воронежцам рассказали, как вернуть деньги за лечение

На социальный налоговый вычет может рассчитывать любой гражданин РФ, который платит НДФЛ. Социальный налоговый вычет на лечение может получить физлицо, оплатившее медицинские услуги, в том числе дорогостоящие, оказанные ему самому, его супругу, родителям, а также детям в возрасте до 18 лет или до 24 лет, если ребенок является студентом очной формы обучения. Максимальная сумма социального налогового вычета — 120 тыс. рублей. Однако, в эту сумму не входят расходы на благотворительность, обучение детей и дорогостоящее лечение. Подробнее — в информационных карточках Государственной думы РФ.