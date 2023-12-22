Воронежцам рассказали, как вернуть деньги за лечение

Жители Воронежской области могут вернуть часть денег, потраченных на лечение и приобретение медикаментов, заключение договора ДМС, обучение, добровольное пенсионное страхование, добровольное страхование жизни, а также за покупку абонемента в бассейн или фитнес-клуб. Это можно сделать с помощью социального налогового вычета. Подробнее о мере поддержке рассказала пресс-служба Государственной думы в пятницу, 22 декабря.
На социальный налоговый вычет может рассчитывать любой гражданин РФ, который платит НДФЛ. Социальный налоговый вычет на лечение может получить физлицо, оплатившее медицинские услуги, в том числе дорогостоящие, оказанные ему самому, его супругу, родителям, а также детям в возрасте до 18 лет или до 24 лет, если ребенок является студентом очной формы обучения. Максимальная сумма социального налогового вычета — 120 тыс. рублей. Однако, в эту сумму не входят расходы на благотворительность, обучение детей и дорогостоящее лечение. Подробнее — в информационных карточках Государственной думы РФ.
Ранее жителям Воронежской области рассказали, какие выплаты положены в связи с рождением первого ребенка. Так, один из родителей может получить единовременное пособие в размере 22 909,03 рубля. Сумма выплачивается однократно.