«Почта Деда Мороза» заработала в Нижнем Новгороде

«Почта Деда Мороза» открылась в Нижнем Новгороде. Она заработала в рамказ фестиваля «Горьковская елка 2023−2024», сообщили в городском департаменте культуры.
В отделениях «Почты Деда Морозы» нижегородцы могут бесплатно выбрать новогоднюю открытку и отправить ее в любую точку России друзьям, родственникам и даже Деду Морозу и Снегурочке. Сами открытки украшены детскими рисунками: их подготовили победители конкурса «Зимний Нижний: сказка в городе».
Стойки установили в торговых центрах «Фантастика», «Республика», «Седьмое небо», «Жар-Птица», «Рио», «Муравей», Океанис Mall«, “Автозаводец”, “Золотая миля”. Также они появились в главном павильоне ж/д вокзала и в театрах “Комедiя” и “Вера”.
Отделения будут работать до конца декабря и все новогодние каникулы, кроме 1 января.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что опубликована новогодняя программа в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде.