«Почта Деда Мороза» заработала в Нижнем Новгороде

В отделениях «Почты Деда Морозы» нижегородцы могут бесплатно выбрать новогоднюю открытку и отправить ее в любую точку России друзьям, родственникам и даже Деду Морозу и Снегурочке. Сами открытки украшены детскими рисунками: их подготовили победители конкурса «Зимний Нижний: сказка в городе».