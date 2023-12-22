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Школьникам Южного Урала рассказали, как правильно выбрать предметы для сдачи ЕГЭ

До 1 февраля 2024 года каждый школьник Челябинской области, желающий поступить в университет, должен определиться с предметами для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Как правильно подойти к выбору предметов, составить грамотное портфолио и что делать тем, кто ещё не выбрал профессию — на эти вопросы можно найти ответы в нашем материале.
Источник: Pchela.News

Советами по подготовке к поступлению в вуз поделились руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами ЮУрГУ Юлия Болотина и начальник управления профессиональной ориентации и организации приёма ЮУрГУ Иван Сухих на встрече в пресс-центре издания «КП-Челябинск» в пятницу, 22 декабря.

Как правильно выбрать предметы для сдачи ЕГЭ?

В конце января все вузы нашей страны опубликуют списки количества бюджетных мест. Чтобы поступить, школьникам нужно до 1 февраля выбрать те предметы, по которым они будут сдавать ЕГЭ. Для поступления учащимся нужно сдать русский язык, профильный предмет и один из двух или трёх альтернативных предметов. Ежегодно в приёмной комиссии есть 5−10% абитуриентов, которые выбирают экзамены, не соответствующие ни одному направлению подготовки ни в одном вузе.

— У школьников нет понимания, что ЕГЭ — это такой ключик, который даёт возможность перейти на ступень высшего образования.

отметил Иван Сухих

Чтобы было проще подготовиться, эксперты советуют составить список тех вузов, которые заинтересовали. В каждом из них необходимо выбрать до пяти направлений и обозначить предметы сдачи ЕГЭ, которые нужны для каждого из этих направлений.

— Выбирайте не более четырёх предметов, так вы сможете качественно подготовиться и получить хороший результат, — порекомендовал Иван Сухих.

Начальник управления профессиональной ориентации и организации приёма ЮУрГУ Иван Сухих.

Как грамотно составить портфолио?

Грамотно составленное портфолио — это залог повышения шансов на поступление. В портфолио нужно включить спортивные достижения, а также грамоты, входящие в перечни Российского совета олимпиад школьников и Министерства просвещения.

— Если мероприятия, за которые вам дали диплом, не включены в один из этих перечней, то вуз не даст дополнительных баллов, — подчеркнул начальник управления профессиональной ориентации и организации приёма ЮУрГУ.

Что делать, если я не знаю, кем хочу стать в будущем?

Среди школьников Челябинской области наверняка есть те, кто пока не может определиться с выбором профессии. Юлия Болотина посоветовала обозначить для себя те аспекты, в которых вы можете себя реализовать, и которые нравятся.

— Для этого вспомните, во что играли в детстве. Потому что вся игровая деятельность закладывает в человеке ситуацию успеха, — пояснила руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами ЮУрГУ. — Например, в детстве вы сажали перед собой игрушки и играли в школу, значит вам подойдёт роль педагога. Любите читать и ведёте личный блог? — дорога в журналистику.

Руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами ЮУрГУ Юлия Болотина.

Ещё один важный совет от экспертов — при поступлении просмотрите информацию о студенческом городке, критериях предоставления общежития и условия проживания в нём.

Юлия Болотина также рассказала, что ЮУрГУ выиграл право открыть передовую инженерную школу (ПИШ), которая будет ориентирована на формирование компетенции и подготовки специалистов в области двигателестроения специальной техники. Это позволит обеспечить специальную технику созданием новых двигателей, которые увеличат эффективность специальных транспортных средств. А чтобы попасть в ПИШ, абитуриентам необходима сдача ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, физике или информатике.

образование