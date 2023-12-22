Школьникам Южного Урала рассказали, как правильно выбрать предметы для сдачи ЕГЭ

В конце января все вузы нашей страны опубликуют списки количества бюджетных мест. Чтобы поступить, школьникам нужно до 1 февраля выбрать те предметы, по которым они будут сдавать ЕГЭ. Для поступления учащимся нужно сдать русский язык, профильный предмет и один из двух или трёх альтернативных предметов. Ежегодно в приёмной комиссии есть 5−10% абитуриентов, которые выбирают экзамены, не соответствующие ни одному направлению подготовки ни в одном вузе.