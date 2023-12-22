Школьникам Южного Урала рассказали, как правильно выбрать предметы для сдачи ЕГЭ

Советами по подготовке к поступлению в вуз поделились руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами ЮУрГУ Юлия Болотина и начальник управления профессиональной ориентации и организации приёма ЮУрГУ Иван Сухих на встрече в пресс-центре издания «КП-Челябинск» в пятницу, 22 декабря.
Как правильно выбрать предметы для сдачи ЕГЭ?
В конце января все вузы нашей страны опубликуют списки количества бюджетных мест. Чтобы поступить, школьникам нужно до 1 февраля выбрать те предметы, по которым они будут сдавать ЕГЭ. Для поступления учащимся нужно сдать русский язык, профильный предмет и один из двух или трёх альтернативных предметов. Ежегодно в приёмной комиссии есть 5−10% абитуриентов, которые выбирают экзамены, не соответствующие ни одному направлению подготовки ни в одном вузе.
— У школьников нет понимания, что ЕГЭ — это такой ключик, который даёт возможность перейти на ступень высшего образования.
Чтобы было проще подготовиться, эксперты советуют составить список тех вузов, которые заинтересовали. В каждом из них необходимо выбрать до пяти направлений и обозначить предметы сдачи ЕГЭ, которые нужны для каждого из этих направлений.
— Выбирайте не более четырёх предметов, так вы сможете качественно подготовиться и получить хороший результат, — порекомендовал Иван Сухих.
Начальник управления профессиональной ориентации и организации приёма ЮУрГУ Иван Сухих.
Как грамотно составить портфолио?
Грамотно составленное портфолио — это залог повышения шансов на поступление. В портфолио нужно включить спортивные достижения, а также грамоты, входящие в перечни Российского совета олимпиад школьников и Министерства просвещения.
— Если мероприятия, за которые вам дали диплом, не включены в один из этих перечней, то вуз не даст дополнительных баллов, — подчеркнул начальник управления профессиональной ориентации и организации приёма ЮУрГУ.
Что делать, если я не знаю, кем хочу стать в будущем?
Среди школьников Челябинской области наверняка есть те, кто пока не может определиться с выбором профессии. Юлия Болотина посоветовала обозначить для себя те аспекты, в которых вы можете себя реализовать, и которые нравятся.
— Для этого вспомните, во что играли в детстве. Потому что вся игровая деятельность закладывает в человеке ситуацию успеха, — пояснила руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами ЮУрГУ. — Например, в детстве вы сажали перед собой игрушки и играли в школу, значит вам подойдёт роль педагога. Любите читать и ведёте личный блог? — дорога в журналистику.
Руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами ЮУрГУ Юлия Болотина.
Ещё один важный совет от экспертов — при поступлении просмотрите информацию о студенческом городке, критериях предоставления общежития и условия проживания в нём.
Юлия Болотина также рассказала, что ЮУрГУ выиграл право открыть передовую инженерную школу (ПИШ), которая будет ориентирована на формирование компетенции и подготовки специалистов в области двигателестроения специальной техники. Это позволит обеспечить специальную технику созданием новых двигателей, которые увеличат эффективность специальных транспортных средств. А чтобы попасть в ПИШ, абитуриентам необходима сдача ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, физике или информатике.