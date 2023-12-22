Нижегородские трамваи № 19 возобновят работу с 25 декабря

Трамваи № 19 в Нижнем Новгороде возобновят работу с 25 декабря. Об этом сообщает старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.
Согласно информации, трамваи будут следовать по маршруту «Трамвайное депо № 1 — Мыза». Ранее их движение было приостановлено из-за реконструкции трамвайных путей. Сообщается, что на маршруте будут ездить восемь вагонов.
Ранее стало известно, что новый автобус № 226 запустят между поселком Селекционная станция в Кстовском районе и Нижним Новгородом.