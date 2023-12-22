Петербуржцам назвали самую полезную для здоровья рыбу. В этот список вошли сельдь, скумбрия, палтус, камбала, кета, нерка, лосось, сообщили в пресс-службе Городского центра медицинской профилактики.
Рыба является источником белка, микроэлементов, витаминов B12 и D, омега-3. Рыба снижает уровень холестерина в крови. Витамин D, который содержит рыба, укрепляет кости и предотвращает появление остеопороза.
Для похудения врачи рекомендуют есть нежирные виды рыбы. Например, можно ежедневно употреблять 100−150 грамм хека, трески, камбалы, минтая или судака.
Кроме того, полезно принимать рыбий жир. Он нужен при депрессиях, высоком холестерине и давлении.
Специалисты отмечают, что рыбу можно есть каждый день. Но оптимально будет два-три раза в неделю. Люди, выбравшие рыбу вместо мяса, реже страдают от ожирения, онкологии, заболеваний сердечно-сосудистой системы.