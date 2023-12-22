В Волгограде предложили построить трубопровод в обход Мамаева кургана

На нем предложили построить водопровод, который соединил бы Краснооктябрьский и Дзержинский районы.
Члены Общественного экспертного совета по вопросам развития ЖКХ и представители ресурсоснабжающей компании выехали в район водонапорных баков на Мамаевом кургане. Через них вода с водоочистных сооружений Тракторозаводского района попадает в Центральный район.
По мнению представителей компании-концессионера, сегодня нужны более технологичные решения, которые позволят сэкономить на транспортировке ресурса.
На заседании предложили построить магистральный трубопровод в обход Мамаева кургана. Предполагается, что новый объект соединит водоочистные сооружения Краснооктябрьского района и насосную станцию в Дзержинском районе.
Такое решение позволит в 5 раз сократить транспортные расходы на подачу воды. Кроме того, новый водопровод обеспечит чистой водой строящиеся жилые микрорайоны на севере Волгограда.
За обновление сетей выступил член Общественной палаты Лев Алферов.
«У имеющихся водоочистных сооружений мощность 200 тыс. кубов, но задействованы они едва ли не наполовину, — объяснил эксперт. — Стоит задача максимально эффективно использовать все, что нам дает Волга».
Напомним, губернатор Андрей Бочаров поручил подготовить планы модернизации сетей, объектов и оборудования.