Снегурочка-2024 и горловские подарки. Как прошла пресс-конференция Цивилева

Деловая по сути пресс-конференция оказалась лёгкой по факту: Сергей Цивилев не сидел на одном месте, вставал, ходил, шутил, жал руки блогерам, иногда садился на стул лицом к экрану и поближе к «народу». Обошёл весь зал, поздоровался с сотрудниками техотдела, которые обеспечивали прямой эфир за ширмой. Некоторые вопросы заставляли улыбнуться, а некоторые ответы напоминали доброе политико-театрализованное представление. В конце губернатор признался, что каждый Новый год загадывает два желания: личное, семейное, и рабочее, кузбасское: «На следующий год у меня тоже есть мечта, но если я её расскажу, то она может не исполниться. Все то, что я загадывал по Кузбассу раньше, сбывалось».