Снегурочка-2024 и горловские подарки. Как прошла пресс-конференция Цивилева

В Региональном центре «Сириус» прошла пресс-конференция губернатора Сергея Цивилева об итогах уходящего года и планах на будущий. Планов озвучено было немного, но не обошлось без интересностей, сделавших официальное мероприятие забавнее и даже курьёзнее. Присутствовал и kuzbass.aif.ru.
Будем ждать ещё.
В первые полчаса пресс-конференции местные журналисты спросили про поддержку СВО, и режиссёры мероприятия включили ролик из Горловки. Ведущий телеканала ДНР показал многодетную семью, которой вручили кузбасские подарки (всего до конца года их получат 18 тыс. горловских детей). Мать троих детей Екатерина высказалась так: «Хочу поблагодарить губернатора за сладкие подарки, внимание нашей семье, нашей Горловке, нашим дорогам, разным проектам. Спасибо большое, что вы нас не забываете, будем ждать ещё, что будет ещё лучше».
Горловский сладкий подарок, кстати, вручили и всем участникам пресс-конференции. Он оказался вполне достойным: среди 1,1 кг конфет, шоколадок и батончиков не было ни одной леденцовой карамели. Мы насчитали 44 шоколадные конфеты, полноценную шоколадку, маленькую упаковку печенья, вафель, изюма в шоколаде и мармелада, пряник и зефирку.
Кузбассик не продаётся.
Сын кемеровского тележурналиста Андрея Свиридова Захар спросил (мальчику около 8 лет): «Где можно подзаработать зимой? Я не хочу сидеть на плечах у родителей».
Вместе со смеющимися в зале улыбнулся и Цивилев: «В Кузбассе есть один восьмиклассник, который разработал своё предложение, принёс в наш научно-образовательный центр “Кузбасс”, ему помогли это предложение доработать, получить патент и разместить для предприятий, чтобы они идеей пользовались. Ребёнок в 8 классе уже получает за это вознаграждение. Если ты хочешь стать учёным или изобретателем, дорога открыта».
Ведущие выяснили, что Захар уже умеет зарабатывать, но другим способом: мальчик ведёт шоу о путешествиях и продаёт ненужные вещи с разрешения родителей. Папа Андрей пошутил, что у жены раньше была хорошая шуба. В конце выступления семьи Свиридовых губернатор подарил Захару мягкую игрушку, шестаковского пситтакозавра (её разработали в этом году специально для выставки на ВДНХ), со словами: «Дарю тебе Кузбассика, но он не продаётся». Правда, Захар сначала решил, что ему дарят символ 2024 года.
Все желания о Кузбассе сбылись.
В регионе любят блогеров: для некоторых в течение года устраивают блогер-туры на разные объекты всевозможных отраслей. Представительница кузбасских блогеров подарила губернатору толстовку с надписью: «Я из Кузбасса и этим горжусь!». Сергей Евгеньевич предложил повторить эту фразу всем вместе хором. А в конце встречи с Новым годом всех поздравила лучшая кемеровская Снегурочка-2024, 12-летняя Варвара, которая призналась, что её родной дедушка подрабатывает Дедом Морозом уже 36 лет. Девочка вместе с ним с 8 лет играет роль Снегурочки.
Деловая по сути пресс-конференция оказалась лёгкой по факту: Сергей Цивилев не сидел на одном месте, вставал, ходил, шутил, жал руки блогерам, иногда садился на стул лицом к экрану и поближе к «народу». Обошёл весь зал, поздоровался с сотрудниками техотдела, которые обеспечивали прямой эфир за ширмой. Некоторые вопросы заставляли улыбнуться, а некоторые ответы напоминали доброе политико-театрализованное представление. В конце губернатор признался, что каждый Новый год загадывает два желания: личное, семейное, и рабочее, кузбасское: «На следующий год у меня тоже есть мечта, но если я её расскажу, то она может не исполниться. Все то, что я загадывал по Кузбассу раньше, сбывалось».
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