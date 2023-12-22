Фабрика чудес и Рождество в Версале: афиша Перми на выходные 23 — 24 декабря

Фестиваль.
23 и 24 декабря на Заводе Шпагина (улица Советская, 1А) пройдет фестиваль «Новогодняя фабрика чудес» (0+) — одно из завершающих событий программы празднования 300-летия Перми. Основная его программа будет проходить оба дня с 12.00 до 22.00.
В корпусе «Точка кипения» откроются лавка чудес, мастерская Деда Мороза, Скатерть-самобранка, зона мастер-классов, а также пройдут розыгрыши подарков, музыкальные паузы, перфомансы, игровые программы и спектакли.
Откроется фестиваль 23 декабря в 12 часов с шествия Деда Мороза и Снегурочки. Также пройдут перформансы и хороводы, состоится распродажа новогодних елок.
На втором этаже здания разместится творческая мастерская для детей «Комната сказок» с игровыми программами и кукольными спектаклями.
На мастер-классах можно будет сделать новогоднюю игрушку из керамики, раскрасить шоппер или гипсовую фигурку, изготовить волшебное перо на нитке и другие разнообразные елочные игрушки и подарки. Большинство мастер-классов — бесплатные, на некоторых нужно оплатить стоимость расходных материалов.
Кино.
Обновленный «Кристалл» приглашает посмотреть рождественские комедии «Великая магия» (16+) и «Рождество в подарок» (12+).
Первая из них о знаменитом кинорежиссере, который собирается снять новый шедевр. Но с самого начала все идет наперекосяк. Его многолетний продюсер и по совместительству жена уходит работать к другому режиссеру. Главная героиня пытается превратить киноэпопею в любовную мелодраму. А новые продюсеры требуют добавить перца. Режиссеру предстоит обуздать весь этот хаос, чтобы не упустить великую магию кино.
Вторая история рассказывает о десятилетней девочке, которая каждое Рождество навещает любимого дедушку Лоренцо, владельца отеля в заснеженных Альпах. Но в этом году родители привозят дочку к дедушке не зимой, а в разгар лета. Они просят Лоренцо помочь рассказать Кьяре, что они расстаются. А у него самого дела не очень: приходится продавать отель из-за финансовых проблем. Задача непростая: как сообщить девочке такие новости? И тогда дедушка решает подарить внучке Рождество, когда его никто не ждет. Ведь этот волшебный праздник способен творить чудеса!
Театры.
24 декабря театр оперы и балета приглашает на праздничный новогодний концерт (6+), в котором примет участие пианист Арсений Тарасевич-Николаев. Молодой и харизматичный артист, выступавший в крупнейших концертных залах России, а также Европы, Азии, Северной Америки, Африки и Австралии с ярчайшими оркестрами мира. Лауреат I премии Международного конкурса пианистов им. А. Н. Скрябина в Москве. Лауреат международной премии Академии Киджана как один из самых многообещающих молодых музыкантов в мире. В концерте прозвучит музыка Г. Берлиоза, С. Рахманинова, К. Дебюсси, Л. Андриссена.
Театр-Театр в выходные представляет музыкальный спектакль «Летучий корабль» (6+), знакомый нам с детства по доброму советскому мультику. Трубочист Ваня полюбил царевну Забаву, но отец собирается выдать дочку за жадного и властолюбивого Полкана. Чтобы спасти любимую, Ване нужно построить летучий корабль… В спектакле звучат любимые мелодии: «А я не хочу, не хочу по расчету!», «Я водяной, я водяной…», «Ах, если бы сбылась моя мечта», а также новые хиты от Юрия Энтина и Максима Дунаевского.
Концерты.
23 декабря в органном зале состоится красочное представление «Рождество в Версале» (6+), где прозвучит музыка эпохи барокко. Артисты из Санкт-Петербурга — Театр исторического танца «Малый Трианон» и Российский ансамбль старинной музыки — пригласят погрузиться в праздничную атмосферу французского католического Рождества.
Выставки.
В Центральном выставочном зале (Комсомольский пр., 10) открылась экспозиция «Из Марьино во Францию» — передвижной выставочный проект Галины Степановой, директора музея «Петербургский художник» и автора проекта восстановления исторической усадьбы Строгановых-Голицыных «Марьино». Экспозиция «Из Марьино во Францию» включает этюды и картины, созданные в пейзажном парке Марьино и в предместьях Франции.