Шесть белок-телеуток из Алтая поселились в парке «Дубки» в Нижнем Новгороде, сообщается в соцсетях городской дирекции парков и скверов.
Телеутка — самый крупный подвид обыкновенной белки с густым мехом. Шесть пушистиков переехали в Нижний Новгород сегодня, 22 декабря.
Для зверьков подготовили утепленные деревянные домики на деревьях с запасами корма. Пока белки не выходят из своих новых апартаментов, но уже высовывают из них мордочки и осматриваются по сторонам.
Посетители парка могут приносить угощение для пушистиков. Белкам можно фундук, грецкие и кедровые орехи, семечки, свежие яблоки. Арахис, миндаль и орехи из абрикосовой косточки зверькам давать запрещено.
«Недалеко от памятника Максиму Горькому установили вендинговый автомат, в котором можно приобрести корм для новосельцев и птиц», — добавили в дирекции парков и скверов.