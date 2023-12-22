«Усатое» солнце над Балтийском: пользователи соцсетей выбрали лучшие фото природных явлений 2023 года

В 2023 жителям региона удалось запечатлеть погодные аномалии и красивые пейзажи. Лучшие снимки выбрали в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области».
По итогам голосования подписчиков восемь человек прошли в финал. Победителей вновь выбирали калининградцы.
Первое место заняла фотограф из Советска Адриана Романова, которая Мечтала запечатлеть молнию: фотограф из Советска снимает необычные явления над мостом Королевы Луизы.
Адриана Романова поймала в кадр северное сияние, туман и десятки рассветов.
5 августа девушка поймала в кадр ночную молнию.
Серебряный победитель — Екатерина Вязникова. «Это явление застали дома, в Балтийске, это вид из нашего окна. Было волнительно и непонятно, что это. Скинула в группу, админы объяснили, что это не смерчи, а шкваловый ворот с необычного ракурса», — поделилась девушка с «Клопс».
Третье место заняла Евгения Малеванова, которая запечатлела полярное сияние над Балтийским море в Зеленоградске.
Среди фото, не вырвавшихся на призовые места, есть снимок гигантского солнца на закате. «Фотография сделана с балтийского маяка, это было 8 сентября этого года. Случайно сфоткала, и попались птицы в этот момент. Некоторые подписчики придумали “усатое солнце”», — рассказала автор снимка Анастасия Цветкова.
Другие финалисты засняли мощную кучевую облачность в цветах сладкой ваты, лучи солнца сквозь листву, «потрясающий свет, который пробивался сквозь шторы», и необычную облачность.