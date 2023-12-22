«Усатое» солнце над Балтийском: пользователи соцсетей выбрали лучшие фото природных явлений 2023 года

Серебряный победитель — Екатерина Вязникова. «Это явление застали дома, в Балтийске, это вид из нашего окна. Было волнительно и непонятно, что это. Скинула в группу, админы объяснили, что это не смерчи, а шкваловый ворот с необычного ракурса», — поделилась девушка с «Клопс».