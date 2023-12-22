Звезда «Слова пацана» из Татарстана Рузиль Минекаев нашел положительное в своем герое Марате

В четверг, 21 декабря, зрителям показали финал нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Актер из Татарстана Рузиль Минекаев поделился тем, как он на самом деле видит своего героя Марата.
Многие фанаты картины отвернулись от персонажа, после его поступков в последних двух сериях, однако на этот счет Рузиль ответил, что очень любит своего героя и абсолютно оправдывает.
«Несмотря на всю его жестокость и то, как он поступает с людьми в первых сериях, он все равно в глубине душе очень чуткий, отзывчивый и гуманный. Это главная черта, которая мне в нем нравится. В этом мы с ним очень похожи», — заявил актер в интервью «Вокруг ТВ».
Ранее стали известны причины пересъемки финала «Слова пацана».