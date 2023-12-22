Звезда «Слова пацана» из Татарстана Рузиль Минекаев нашел положительное в своем герое Марате

«Несмотря на всю его жестокость и то, как он поступает с людьми в первых сериях, он все равно в глубине душе очень чуткий, отзывчивый и гуманный. Это главная черта, которая мне в нем нравится. В этом мы с ним очень похожи», — заявил актер в интервью «Вокруг ТВ».