Артемий Лебедев сравнил Волгоград с «жопой мира»

«Никто не давал гарантии, что если ты решил поселиться в этой жопе до конца жизни, то тебе там должны открыть Большой театр, чтобы Google открыл там свой офис и дал работу интересную. Так не будет», — заметил сын Татьяны Толстой.
По его мнению, города на протяжении своего развития переживают разные стадии, в том числе стадии упадка. Из его реплики следует, что Волгоград как раз переживает такую стадию.
Слушатели в аудитории пожаловались спикеру, что в Волгограде зарплата у людей по 20−30 тыс. рублей.