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Артемий Лебедев сравнил Волгоград с «жопой мира»

ВОЛГОГРАД, 22 декабря, ФедералПресс. Дизайнер Артемий Лебедев ответил жителю Волгограда, почему в его городе низкие зарплаты: по мнению Лебедева, не надо жить там.
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Источник: РИА "Новости"

«Никто не давал гарантии, что если ты решил поселиться в этой жопе до конца жизни, то тебе там должны открыть Большой театр, чтобы Google открыл там свой офис и дал работу интересную. Так не будет», — заметил сын Татьяны Толстой.

По его мнению, города на протяжении своего развития переживают разные стадии, в том числе стадии упадка. Из его реплики следует, что Волгоград как раз переживает такую стадию.

Слушатели в аудитории пожаловались спикеру, что в Волгограде зарплата у людей по 20−30 тыс. рублей.