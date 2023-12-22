Стало известно, как в Краснодарском крае изменятся цены на электричество в 2024 году

Напомним, последний раз тарифы на коммунальные услуги повышались 1 декабря прошлого года. Далее было принято решение на федеральном уровне о заморозке цен в течение полутора лет.



Что касается городского населения, то цены вырастут с 6 до 6,53 рубля за киловатт-час; для сельского населения и горожан, которые живут в домах, оборудованных электроплитами и электроотопительными установками, — с 4,20 до 4,57 рубля за киловатт-час.



При этом зонные тарифы изменятся следующим образом: для городского населения — день: с 6,73 до 7,33 рубля за киловатт-час, ночь: с 3,61 до 3,93 рубля за киловатт-час;

для сельского населения и горожан, которые живут в домах, оборудованных электроплитами и электроотопительными установками, — день: с 4,71 до 5,13 рубля за киловатт-час, ночь: с 2,53 до 2,76 рубля за киловатт-час.



Стоит отметить, что повышение платы за коммунальные услуги ограничено правительством РФ на уровне 9,6%, тем не менее допустимо отклонение в каждом муниципалитете до 14,5%, прокомментировали ситуацию в департаменте госрегулирования тарифов.