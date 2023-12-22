В Петербурге умер актер Большого театра кукол Борис Матвеев

«Одержимый театром кукол, огромный профессионал и мастер своего дела, он всегда был примером достоинства, жизнелюбия, юмора и преданности театру», — говорится в сообщении.



Артисту было 74 года. О причине смерти не сообщается.



Борис Матвеев работал в Большом театре кукол с 2003 года. До этого он работал в других драматических и кукольных театрах: в Челябинском и Рижском ТЮЗах, Ленкоме, Театре кукол Якутии, Астраханском театре кукол, театре «Бродячая собачка».



В БТК особенно отметили роли Бориса Матвеева в спектаклях Руслана Кудашова: Папы в спектакле «Щелкунчик или рождественские сны и видения Мари Штальбаум», Прадедушки Елочки в спектакле «Большое путешествие маленькой Елочки», Станционного смотрителя в «Покаянии и прощении» и три роли в спектакле «Холстомер» по одноименному рассказу Льва Толстого — конюшего, роль в прологе спектакля и роль одного из небесных существ.



Борис Матвеев также снимался в сериалах «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Убойная сила».



