В Пермь прибыли самые современные трамваи в России

В планах властей, чтобы уже в январе на линии оказались все 30 новых трамваев. Перед тем, как вагоны покажутся на улицах Перми их оформят в юбилейную символику «Пермь-300». Трамвай 71−911 ЕМ (Львенок) — рассчитан на 111 пассажиров, в нем 40 сидячих мест. Производитель утверждает, что такой трамвай может соперничать по комфорту с легковым автомобилем. Вагоны низкопольные и оснащены системой пассивной безопасности.