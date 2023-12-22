Проезд по улице Сыганак откроют в Астане

Напомним, для строительства эстакады с 25 августа было полностью ограничено движение по южной стороне вдоль улицы Сыганак от проспекта Кабанбай батыра до улицы Туркестан и ограничено частично по северной стороне (две полосы) вдоль улицы Сыганак на участке от улицы Туркестан до проспекта Кабанбай батыра.