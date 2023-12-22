Схему движения меняют под Волгоградом на новой трассе через пойму

Автомобилистов, чей путь лежит через Волго-Ахтубинскую пойму и мост через Волгу, ждет сюрприз в районе моста через ерик Осинки. С начала суток 23 декабря 2023 года там вводят изменение схемы движения автотранспорта на новой трассе Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба. Машины пустят по новому мосту уже с полуночи, сообщили в Облкомдортрансе.
— Основной поток движения транспортных средств будет перенаправлен по новому мосту через ерик Осинки, — рассказали чиновники.
Строительство первого этапа третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу под Волгоградом продолжается. Новый мост построили совсем недавно. Пока движение по нему пустят временно в связи с производственной необходимостью. Начнет действовать новая схема движения с 0.00 часов 23 декабря 2023 года. Водителей просят смотреть на щиты и временные дорожные знаки.