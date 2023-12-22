Схему движения меняют под Волгоградом на новой трассе через пойму

Автомобилистов, чей путь лежит через Волго-Ахтубинскую пойму и мост через Волгу, ждет сюрприз в районе моста через ерик Осинки. С начала суток 23 декабря 2023 года там вводят изменение схемы движения автотранспорта на новой трассе Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба. Машины пустят по новому мосту уже с полуночи, сообщили в Облкомдортрансе.