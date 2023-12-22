Мэрия построит заново снесенный по ошибке гараж пермяка

Сальников выразил пенсионеру сожаление в связи со сложившейся ситуацией. По его мнению, снос гаража произошел из-за того, что документы на него были выданы давно и их нужно актуализировать. Ранее URA.RU сообщало, что владелец гаража имеет инвалидность II группы в свое время был лучшим телерадиомехаником Перми.