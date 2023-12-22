Елочные базары заработали в Минске 22 декабря

В сообщении говорится, что на елочном базаре, который расположен на улице Танка, за метровую елку придется заплатить 30 рублей. Если новогоднее дерево будет немного выше, то стоимость составит примерно 60 рублей. В среднем, на указанной локации минчанам живая елка обойдет в 45 рублей. К примеру, на елочном базаре, расположенном на улице Заславской, стоимость елок составляет от 30 до 75 рублей. Можно купить и еловые ветки. Букет из них обойдется в 5 рублей.