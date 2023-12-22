В центре Кишинева появится еще один благоустроенный сквер — горожане смогут там отдыхать с детьми

Полным ходом идут работы по обустройству сквера на ул. Колина Пушкин, 20. Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства уточнило, что спортивно-оздоровительная площадка уже готова, сейчас ведутся работы по обустройству аллей и строительству детской площадки.
Эта территория была заброшена на протяжении многих лет. Было лишь несколько игровых элементов и изношенные стулья. Было решено, что их следует снести, а территорию использовать на благо жителей Кишинева.
Помимо спортивной и детской площадки, на этой территории будут благоустроены дорожки и зеленая зона. Также будет установлено уличное освещение. Будут установлены скамейки и урны для мусора.
Общий объем инвестиций в этот проект составляет 1,6 млн. леев, из которых вклад муниципалитета составляет 1,2 млн. леев, а остальная часть суммы софинансируется Посольством Польши в Республике Молдова.