Главные новости недели

Путин открыл движение по трассе М-12 до Казани

Новая автомобильная дорога связывает Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, а также республики Чувашию и Татарстан.



Названа страна года по версии журнала Economist

Греция стала «страной года» за преодоление экономического кризиса.



Путин поручил ставить граждан на учет в военкомат без личной явки

Осенний призыв в 2024 г. ведомство должно будет провести с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.



В России меняется порядок погашения платежей по кредиту

Подписанный президентом закон меняет очередность погашения платежей по кредиту при недостаточности средств у заемщика.



Институт Пушкина выбрал главное слово 2023 года

Институт русского языка имени Пушкина выбрал «нейросеть» словом 2023 года, в нем, по мнению экспертов, запечатлены наиболее актуальные тенденции уходящего года.



Журнал Science назвал главные научные прорывы 2023 года

Главным признано исследование препаратов от ожирения.