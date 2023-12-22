Главные новости недели

В ЦИК поступили заявки от 16 кандидатов на должность президента
По словам Памфиловой, «сейчас идет активное выдвижение» в кандидаты на должность президента.
Путин открыл движение по трассе М-12 до Казани
Новая автомобильная дорога связывает Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, а также республики Чувашию и Татарстан.
Названа страна года по версии журнала Economist
Греция стала «страной года» за преодоление экономического кризиса.
Путин поручил ставить граждан на учет в военкомат без личной явки
Осенний призыв в 2024 г. ведомство должно будет провести с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.
В России меняется порядок погашения платежей по кредиту
Подписанный президентом закон меняет очередность погашения платежей по кредиту при недостаточности средств у заемщика.
Институт Пушкина выбрал главное слово 2023 года
Институт русского языка имени Пушкина выбрал «нейросеть» словом 2023 года, в нем, по мнению экспертов, запечатлены наиболее актуальные тенденции уходящего года.
Журнал Science назвал главные научные прорывы 2023 года
Главным признано исследование препаратов от ожирения.