Ветер повалил новогоднюю елку в Бресте

«К сожалению, повреждения, нанесенные стихией, оказались достаточно серьезными. Металлический каркас не выдержал и сломался в двух местах. В результате принято решение о демонтаже конструкции. До празднования Нового года осталось 9 дней — весьма небольшой срок для установки новой елки. Вопрос на контроле», — проинформировали в мэрии.