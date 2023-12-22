Ветер повалил новогоднюю елку в Бресте

Порывы сильного ветра со снегом отмечались в Бресте около 16.00. Несмотря на непродолжительность, стихия успела причинить ущерб. Под порывами ветра упала новогодняя елка. Для проведения восстановительных работ на место оперативно выехали коммунальные службы.
«К сожалению, повреждения, нанесенные стихией, оказались достаточно серьезными. Металлический каркас не выдержал и сломался в двух местах. В результате принято решение о демонтаже конструкции. До празднования Нового года осталось 9 дней — весьма небольшой срок для установки новой елки. Вопрос на контроле», — проинформировали в мэрии.
К слову, с сегодняшнего вечера и до утра синоптики прогнозируют в областном центре осадки в виде снега и порывистый ветер. Коммунальные службы города ведут непрерывный мониторинг ситуации, отметили в горисполкоме.