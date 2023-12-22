За домом Коминка в Японском саду Краснодара появилась новая зеленая зона

За народным домом Коминка в Японском саду появилась новая зеленая зона. Об этом говорится в телеграм-канале парка «Краснодар».
На декоративных холмах высадили вечнозеленые деревья, а также японский клен. Посадили лиственницу, сосны горные, можжевельники, ели, а еще азалии.
Старинный японский дом — деревянное строение для встречи важных гостей. Традиционно в доме Коминка располагалась просторная гостиная.
В Японском саду парка Галицкого здание народного дома — это выставочный зал национальных культурных и исторических артефактов.
Напомним, ранее в парке «Краснодар» установили новый арт-объект «Парад планет». Светящаяся конструкция украсила крышу энергоцентра. Всего в композицию входят девять больших объектов и 354 «звезды».