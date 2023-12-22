«Слово пацана» по-калининградски: что творила молодежь в 80-х на западе СССР

В последние дни бурно обсуждается сериал «Слово пацана», посвященный молодежным группировкам в Казани конца 80-х. И те, кто им восхищается, среди прочего отмечают его достоверность. Хотя о какой достоверности можно говорить, если в сериале, в частности, в 1988 году в восьмом классе все еще пионеры учатся. И при этом на фоне непонятным образом затянувшегося пионерского детства — ну такой там бессмысленный и беспощадный беспредел показан, какой тому же Калининграду и в страшном сне не снился. А ведь местные школьники, следуя логике «Слова пацана», были настолько суровы, что снимали красный галстук еще в седьмом классе. Даже если тебе не исполнилось 14 лет. Ибо слишком уж по-детски и вообще неактуально эта атрибутика в ту пору смотрелась в глазах молодых.