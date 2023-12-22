Сохраняя историю: в Кишиневе 30 мозаичных панно будут взяты под охрану городских властей

Мозаичные панно, размещенные на зданиях в столице, будут внесены в Реестр памятников общественного форума категории В.
— Мы хотим защитить и использовать произведения искусства, чтобы передавать знания по истории национального изобразительного искусства, — написал в соцсетях мэр Кишинева Ион Чебан.
В Кишиневе около 30 мозаичных панно, созданных известными художниками, такими как Павел Обух, Гавриил Ващенко, Михай Буря, Аурел Давид, Филимон Хэмурару и др.
— Для их охраны, сохранения и оценки мы решили классифицировать их в соответствии с критериями, утвержденными нормативной базой, и зарегистрировать их в местном реестре общественных памятников, — отметил Чебан.
Из общего числа мозаичных панно 22 обладают исключительной художественной и урбанистической ценностью.
Мозаика — это впечатляющий прием декоративного искусства, сохранившийся с древности до наших дней. Произведения отражают историческую эпоху, стиль того времени, социальные нужды того периода, когда они созданы.
Самые замечательные мозаичные панно в Кишиневе:
Мозаика Pace, muncă, artă (1980 г.) на фасаде бывшего Дворца культуры комбината Pielart (Искож), ныне — Центр Mazda, автор Павел Обух.
Мозаика Îmblânzirea focului (1988 г.) на фасаде здания S.A. «Termocom», автор Александр Кузьмин.
Мозаика Labirintul cunoștințelor (80-е годы) на фасаде школы № 37 (ныне Теоретический лицей им. Николая Гоголя), автор Филимон Хэмурару;
Мозаичное панно (1969 г.) на фасаде О. С. «Moldelectrica» с ул. Василе Лупу, 18, автор Аурел Давид.
Мозаичное панно на фасаде Теоретического художественного лицея им. Николае Сулак (1978 г.), автор Филимон Хэмурару;
Мозаичные панно на фасадах корпуса № 9 Технического университета Молдовы (1981 г.), автор Александр Кузьмин;
Мозаика на фасаде здания Moldtelecom (1967 г.), авторы Михай Буря и Николае Коцофан;
Мозаика Plugarul Universului (1972 г.) на ул. Мелестиу, 1, автор Аурел Давид, и другие.