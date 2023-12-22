Новогодний киновечер и концерт на Комаровке. Что еще посетить в Минске в выходные бесплатно

Зачем идти. Импровизированная сцена разместится в центре крытой части рынка. Здесь можно будет услышать любимые мелодии из новогодних и рождественских художественных фильмов, произведений белорусской, советской и зарубежной эстрады. Откроют программу композиции из легендарной ленты «Ирония судьбы, или С легким паром!», которые исполнит струнный квартет.