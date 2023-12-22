Новогодний киновечер и концерт на Комаровке. Что еще посетить в Минске в выходные бесплатно

Музыкальный подарок
Что, где, когда. Концерт «Музыкальный адвент-календарь». Комаровский рынок (ул. В. Хоружей, 8). 23 и 24 декабря в 16:00.
Зачем идти. Импровизированная сцена разместится в центре крытой части рынка. Здесь можно будет услышать любимые мелодии из новогодних и рождественских художественных фильмов, произведений белорусской, советской и зарубежной эстрады. Откроют программу композиции из легендарной ленты «Ирония судьбы, или С легким паром!», которые исполнит струнный квартет.
Игловой момент
Что, где, когда. Выставка «Елки нашего города». Площадка у Дворца спорта. 23 и 24 декабря в 18:00.
Зачем идти. Здесь предприятия из каждого района столицы представляют свои креативные новогодние деревья. В предстоящий уик-энд оригинальные елки продемонстрируют и презентуют «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга«и “Атлант”.
На идейной основе
Что, где, когда. Выставка новогодних идей. Научно-техническая библиотека (пр. Победителей, 7). 23 декабря с 10:00 до 18:00.
Зачем идти. Эта экспозиция позволит познакомиться с миром чудес и волшебства. Здесь представлена литература с интересными идеями по оформлению праздничного стола, составлению новогоднего меню, с рекомендациями по выбору праздничных нарядов, по созданию сувениров и елочных украшений своими руками. За новогодним настроением направляйтесь сюда!
Уютно и вкусно
Что, где, когда. Новогодний киновечер. Площадь Свободы, 23. 24 декабря в 16:00.
Зачем идти. Организаторы приглашают молодых людей необычно провести предпраздничные дни, получить порцию новогоднего настроения и завести новые знакомства. Кроме просмотра кино анонсируют настольные игры, чай, вкусняшки и, конечно, приятную компанию!