Прогноз погоды в Казахстане на 23 декабря

На большей части территории республики ожидается погода без осадков, лишь на западе, северо-западе Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, ожидаются небольшие осадки (дождь, снег). По Казахстану прогнозируются туман, гололед, порывистый ветер, на востоке — низовая метель.