Прогноз погоды в Казахстане на 23 декабря

На большей части территории республики ожидается погода без осадков, лишь на западе, северо-западе Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, ожидаются небольшие осадки (дождь, снег). По Казахстану прогнозируются туман, гололед, порывистый ветер, на востоке — низовая метель.
В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается очень сильный ветер временами 30 м/с и более.
В Шымкенте — переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 12−14 тепла.
В Алматы — переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 6−8 тепла.
В Астане — переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Ветер южных направлений ночью 2−7, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем около 0 градусов.