Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Прогноз погоды в Казахстане на 23 декабря

На большей части республики осадки не прогнозируются, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 37% 767 мм рт. ст. +8°
Источник: Newtimes.kz

На большей части территории республики ожидается погода без осадков, лишь на западе, северо-западе Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, ожидаются небольшие осадки (дождь, снег). По Казахстану прогнозируются туман, гололед, порывистый ветер, на востоке — низовая метель.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается очень сильный ветер временами 30 м/с и более.

В Шымкенте — переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 12−14 тепла.

В Алматы — переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 6−8 тепла.

В Астане — переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Ветер южных направлений ночью 2−7, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем около 0 градусов.