Какой сегодня праздник: 23 декабря

А еще сегодня День снежных ангелов. Помните, как в детстве мы падали на заснеженную полянку и с помощью рук и ног рисовали силуэт снежного ангела? И у каждого был свой ангел из снега, такой похожий на своего создателя, по крайней мере, ростом точно. Но если в детстве творить можно при первом же желании, то взрослые придумали День снежных ангелов, отмечается который 23 декабря, чтобы, во-первых, окунуться в свои детские годы, а во-вторых, воспользоваться волшебством, которое дарят наши снежные создания.