Какой сегодня праздник: 23 декабря

Что интересного произошло 23 декабря
Сегодня отмечается Всемирный день сноуборда. Это очень значимый праздник для каждого сноубордера. Впервые его провели в Европе в 2006 году. Это событие объединяет всех любителей сноуборда, в нем участвуют и те, кто просто пришел посмотреть и поучиться и, конечно же, опытные прорайдеры. Основной идеей проведения этого дня считается свобода общения и открытий. Этот день является официальным открытием зимнего сезона.
Также сегодня праздник Блукаса. Этот старинный праздник отмечают каждый год в Литве. Когда на улице становилось темно, люди начинали таскать по дорогам старый пень, называя его «блукас». Пень представляет собой бег времени, незавершенные работы и желания, которым не суждено было сбыться. Блукас собирал все невзгоды уходящего года. Пень затаскивали на главную площадь и сжигали дотла. Когда тот сгорал, считалось, что закончились прошлые заботы и начались подготовления к сотворению совершенно нового мира. Ночь больше не удлиняется и постепенно возвращается солнце.
Сегодня отмечают Праздник человеческого света, или Humanlight. Его отмечают представители светского гуманизма — мировоззрения, которое провозглашает наивысшей ценностью человека и его право на счастье, развитие и проявление своих положительных способностей. Этот праздник приходится на 23 декабря. Гуманизм — система построения человеческого общества, где высшей ценностью является жизнь человека, его право на самоопределение и свободное волеизъявление. Светский гуманизм — одно из его направлений, которое не признает существования сил, стоящих выше человека и природы.
Соответственно, большинство светских гуманистов — атеисты, которые не отмечают религиозные праздники. Но при этом они не борются против религии, потому что верят в важность прав человека, в том числе и права на свободу вероисповедания.
Россия сегодня отмечает День дальней авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации. Праздник был учрежден в 1999 году по приказу главнокомандующего ВВС России. Днем, положившим начало развитию дальней авиации (ДА) в России, можно назвать 23 декабря 1913 года, когда совершил первый полет тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «Илья Муромец» — легендарное детище авиаконструктора Игоря Сикорского. Спустя ровно год, 23 декабря 1914 года, по Указу императора Николая Второго была сформирована первая в мире эскадра таких самолетов. Эту дату и принято считать днем создания российской дальней (стратегической) авиации.
А еще сегодня День снежных ангелов. Помните, как в детстве мы падали на заснеженную полянку и с помощью рук и ног рисовали силуэт снежного ангела? И у каждого был свой ангел из снега, такой похожий на своего создателя, по крайней мере, ростом точно. Но если в детстве творить можно при первом же желании, то взрослые придумали День снежных ангелов, отмечается который 23 декабря, чтобы, во-первых, окунуться в свои детские годы, а во-вторых, воспользоваться волшебством, которое дарят наши снежные создания.
Исторические события 23 декабря в мире
1672-й — итальянский астроном Джованни Кассини открыл второй по величине спутник Сатурна — Рея;
1913-й — в США основана Федеральная резервная система;
1954-й — первая успешная пересадка почки в мире, Рональд Херрик пожертвовал почку своему брату-близнецу Ричарду. Трансплантация состоялась в госпитале Brigham в Бостоне, штат Массачусетс. Сделка позволила брату Херрик прожить восемь лет;
1963-й — Папа римский Павел VI повысил статус Украинской грекокатолической церкви с уровня митрополии до уровня верховного архиепископства;
1972-й — Манагуа, столица Никарагуа, разрушена землетрясением мощностью 6,5 балла. Погибли более 10 000 человек;
1984-й — катастрофа Ту-154 под Красноярском, 110 погибших;
1990-й — на референдуме об отделении Словении от Югославии 95% граждан проголосовали «За».
Исторические события 23 декабря в Казахстане
2002-й — подписан Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Казахстаном и Китаем, в котором договорились активно развивать и укреплять отношения добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, принципами взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, взаимного ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования;
2005-й — в Байконуре состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в память о первом руководителе проекта космодрома Байконур Алексее Ниточкине;
2007-й — в Астане состоялась презентация книги «Казахстан — девятая территория мира» из иллюстрированной серии изданий, выпускаемых нефтяной империей ЛУКОЙЛ;
2009-й — в селе Жетысу Ескельдинского района Алматинской области открылся Дом культуры.
Дни рождения знаменитостей 23 декабря в мире
В 1799 году родился Карл Брюллов — русский художник, живописец, монументалист, акварелист, представитель академизма;
в 1858 году родился Владимир Немирович-Данченко — русский и советский театральный режиссер, педагог, драматург, писатель, театральный критик и театральный деятель; один из основателей Московского Художественного театра. Народный артист СССР (1936). Брат писателя Василия Ивановича Немировича-Данченко;
в 1927 году родился Александр Ведерников — советский и российский оперный и камерный певец (бас), педагог. Солист Большого театра СССР в 1958—1990 гг. Народный артист СССР (1976). Лауреат Государственной премии СССР (1969);
в 1931 году родился Лев Дуров — советский актер театра и кино, народный артист СССР (фильмы «Мастер и Маргарита», «Человек с бульвара Капуцинов»);
в 1956 году родился Дэйв Мюррей — английский гитарист, один из старейших участников хэви-метал группы Iron Maiden;
в 1967 году родилась Карла Бруни — итальянская и французская топ-модель, композитор и певица. Жена бывшего президента Франции Николя Саркози;
в 1986 году родился Ти Джей Оши — американский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз», обладатель Кубка Стэнли 2018 года.
Кто родился 23 декабря в Казахстане
В 1920 году родился Вениамин Ларин — казахстанский писатель, заслуженный работник культуры Казахской ССР;
в 1937 году родился Мынжасар Мангитаев — композитор, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель искусств, народный артист Казахстана и автор сотен симфонических произведений;
в 1968 году родилась Ольга Шишигина — мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта Казахстана по легкой атлетике, олимпийская чемпионка.
День смерти знаменитостей 23 декабря в мире.
в 1953 году расстрелян Лаврентий Берия — советский партийный и государственный деятель, руководитель органов госбезопасности и советского атомного проекта;
в 1968 году умер Хажим Джумалиев — казахский советский поэт;
в 1970 году умер Шакен Айманов — казахский советский актер, режиссер, народный артист СССР;
в 1980 году умер Крис Невилл — американский писатель-фантаст;
в 2008 году умерла Валентина Кропивницкая — российская и французская художница.
23 декабря в православном календаре
В православном календаре это день почтения памяти святых Мины Красноречивого, Евграфа и Ермогена.
По преданию, император Максимилиан послал Мину из Афин в Александрию, чтобы подавить волнения христиан. Однако Мина сам стал проповедовать христианскую веру, а поскольку святой был отличным оратором, то ему удалось обратить в христианство многих язычников. Тогда император направил в Александрию епарха Ермогена для суда над Миной. Ермоген, видя стойкость Мины во время пыток, сам уверовал в Бога. Узнав об этом, император лично прибыл в Александрию и подверг мучеников истязаниям, а после приказал их казнить.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, Евдокия, Иван, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Фекла, Яков.