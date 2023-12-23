Что произошло за день? 22 декабря

Санта-Клаус сегодня «официально» отправился в рождественское путешествие. Его сборы в дорогу сняли на видео.
Еще одна персона, за передвижениями которой интересно следить этой зимой — главная белорусская теннисистка. Соболенко начала сезон в Абу-Даби, готовится выступить в австралийском Брисбене — и, похоже, твердо нацелена на то, чтобы вернуть звание первой ракетки мира.
В Минске сегодня открылись елочные базары. Публикуем список адресов, по которым уже на этих выходных можно выбрать новогоднее дерево.
И пока до Нового года остается еще неделя с лишним, первый из главных зимних праздников уже совсем на пороге — публикуем полное расписание рождественских богослужений в католических храмах Минска.
До централизованных экзаменов еще далеко, но самые ответственные школьники уже к ним готовятся. Как и чиновники от образования — сегодня стало известно об изменениях в ЦЭ. Рассказываем о главных нововведениях.
Принято за аксиому, что «беспилотники» по определению безопаснее авто с водителями. И наконец проведены действительно масштабные полевые испытания беспилотных машин, которые позволили доказать это. Или опровергнуть?