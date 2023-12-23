Какой сегодня день: 23 декабря

Знаете ли вы, что 23 декабря 1799 года родился русский художник Карл Брюллов, автор таких известных работ, как «Последний день Помпеи», «Всадница», «Прерванное свидание»? О том, чем еще ознаменовано 23 декабря, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 23 декабря
В 1876 году была принята первая конституция Османской империи.
В 1900 году Реджинальд Фессенден провел первый в мире сеанс звуковой радиопередачи.
Кто родился 23 декабря
Художник Карл Брюллов (1799−1852).
Религиозный деятель Джозеф Смит (1805−1844).
Режиссер Владимир Немирович-Данченко (1858−1943).
Кинорежиссер Дино Ризи (1916−2008).
Актер Лев Дуров (1931−2015).
Актриса Наталья Фатеева (1934).
Бард Юлий Ким (1936).
Топ-модель Карла Бруни (1967).
Белорусская гимнастка Любовь Черкашина (1987).
Актер Финн Вулфхард (2002).
23 декабря в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память святителя Иоасафа, епископа Белгородского, блаженных Иоанна и родителей его Стефана и Ангелины. Также церковь празднует память трех мучеников, которые пострадали за веру в Христа при императоре Максимилиане в начале IV века.
Именины
23 декабря именины у Якова, Сергея, Степана, Петра, Ивана, Константина, Михаила, Николая, Александра, Евгения, Григория, Анатолия, Алексея, а также у Александры, Ангелины, Анны, Феклы, Евдокии и Татьяны.
23 декабря в народном календаре
В этот день православные вспоминают мученика Мину Красноречивого. На Руси его считали целителем болезней глаз. Люди верили, что этот святой обладал даром чудотворения и лечил людей с плохим зрением. Также считалось, что Мина не только делает глаза физически здоровыми, но и убирает с них пелену, которая мешает отличать добро от зла, правду — от лжи.