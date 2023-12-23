Какой сегодня день: 23 декабря

В этот день православные вспоминают мученика Мину Красноречивого. На Руси его считали целителем болезней глаз. Люди верили, что этот святой обладал даром чудотворения и лечил людей с плохим зрением. Также считалось, что Мина не только делает глаза физически здоровыми, но и убирает с них пелену, которая мешает отличать добро от зла, правду — от лжи.