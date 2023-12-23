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Католическое рождество 2023: традиции и запреты светлого праздника

Один из самых важных праздников для верующих — Рождество Христово — католики празднуют в ночь с 24 на 25 декабря.
Источник: Sputnik.by

Рождество — один из самых значимых христианских праздников. В его честь тысячи католиков посетят костелы в ночь с 24 по 25 декабря. Праздник был введен в честь рождения Христа Спасителя. Католические и протестантские церкви отмечают праздник по григорианскому календарю — 25 декабря. Sputnik рассказывает историю и традиции католического Рождества.

Четыре недели до Рождества — период Адвента. Это время дается на подготовку верующих к глубокому переживанию празднования. Само празднование длится восемь дней: с 25 декабря по первое января. Этот период называется Октавой Рождества. На него приходятся дни памяти апостолов и святых мучеников.

Главные традиции Рождества

Главная рождественская традиция — традиция трех литургий. Рождество празднуется трижды: на ночной мессе, мессе на заре и дневной.

Число рождественских блюд — символическое, по числу 12 апостолов. Рождественское меню включает в себя кутью, борщ, вареники, блины с капустой, печеный картофель, рыбу, хлеб и сыр.

Перед рождественским вечером нужно покаяться: попросить прощения у родных и друзей, примириться с обиженным соседом.

В Италии на рождественский стол подают рождественские куличи, похожие на пасхальные, и дарят сладости, похожие на нугу — «торрончино». В Германии принято готовить рождественскую выпечку: пряники, кексы и коричные звездочки.

В большинстве европейских стран в это время готовят «рождественское полено» — рулет из бисквита, украшенный сливками и шоколадной глазурью. В западных странах принято подавать рождественскую индейку и традиционный пудинг.

Зажженные свечи также считаются символом Рождества. А пламя свечи напоминает христианам слова из евангелия: «Свет во тьме светит и тьма не объяла его». А так как Рождество является в образе младенца Христа, в окружении священной семьи, этот праздник принято отмечать в семейном кругу.

Приметы на католическое Рождество

С празднованием Рождества Христова как у католиков, так и у православных верующих связан ряд погодных примет. В зависимости от конфессии, эти приметы несколько отличаются друг от друга. В частности, каким будет весь следующий год, католики определяли по следующим приметам:

  • метель в Сочельник 24 декабря — к ранней весне;
  • потепление накануне Рождества говорит о будущей холодной весне;
  • снегопад в Сочельник обещает хорошие урожаи в будущем году;
  • безветренная погода на Рождество — к теплому лету.

Что нельзя делать в Рождество

Не рекомендуется заниматься физическим трудом и выполнять работу по дому. Это же касается рукоделия и вышивания. Строго запрещено гадать.

Не стоит экономить в это время. Рождество нужно отмечать масштабно и с размахом. Существует поверье, что все потраченное в этот день вернется в трехкратном размере.

В это время нельзя носить темную и старую одежду. Надевайте только новые, чистые и светлые вещи.

Стоит следить за своими словами и не сквернословить.

религии