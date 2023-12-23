Католическое рождество 2023: традиции и запреты светлого праздника

Рождество — один из самых значимых христианских праздников. В его честь тысячи католиков посетят костелы в ночь с 24 по 25 декабря. Праздник был введен в честь рождения Христа Спасителя. Католические и протестантские церкви отмечают праздник по григорианскому календарю — 25 декабря. Sputnik рассказывает историю и традиции католического Рождества.
Четыре недели до Рождества — период Адвента. Это время дается на подготовку верующих к глубокому переживанию празднования. Само празднование длится восемь дней: с 25 декабря по первое января. Этот период называется Октавой Рождества. На него приходятся дни памяти апостолов и святых мучеников.
Главные традиции Рождества
Главная рождественская традиция — традиция трех литургий. Рождество празднуется трижды: на ночной мессе, мессе на заре и дневной.
Число рождественских блюд — символическое, по числу 12 апостолов. Рождественское меню включает в себя кутью, борщ, вареники, блины с капустой, печеный картофель, рыбу, хлеб и сыр.
Перед рождественским вечером нужно покаяться: попросить прощения у родных и друзей, примириться с обиженным соседом.
В Италии на рождественский стол подают рождественские куличи, похожие на пасхальные, и дарят сладости, похожие на нугу — «торрончино». В Германии принято готовить рождественскую выпечку: пряники, кексы и коричные звездочки.
В большинстве европейских стран в это время готовят «рождественское полено» — рулет из бисквита, украшенный сливками и шоколадной глазурью. В западных странах принято подавать рождественскую индейку и традиционный пудинг.
Зажженные свечи также считаются символом Рождества. А пламя свечи напоминает христианам слова из евангелия: «Свет во тьме светит и тьма не объяла его». А так как Рождество является в образе младенца Христа, в окружении священной семьи, этот праздник принято отмечать в семейном кругу.
Приметы на католическое Рождество
С празднованием Рождества Христова как у католиков, так и у православных верующих связан ряд погодных примет. В зависимости от конфессии, эти приметы несколько отличаются друг от друга. В частности, каким будет весь следующий год, католики определяли по следующим приметам:
- метель в Сочельник 24 декабря — к ранней весне;
- потепление накануне Рождества говорит о будущей холодной весне;
- снегопад в Сочельник обещает хорошие урожаи в будущем году;
- безветренная погода на Рождество — к теплому лету.
Что нельзя делать в Рождество
Не рекомендуется заниматься физическим трудом и выполнять работу по дому. Это же касается рукоделия и вышивания. Строго запрещено гадать.
Не стоит экономить в это время. Рождество нужно отмечать масштабно и с размахом. Существует поверье, что все потраченное в этот день вернется в трехкратном размере.
В это время нельзя носить темную и старую одежду. Надевайте только новые, чистые и светлые вещи.
Стоит следить за своими словами и не сквернословить.