Владивосток завоевал звание «Молодежной столицы России»

Конкурс «Молодёжная столица России» проводится во второй раз. В 2023 году этот статус получил Нижний Новгород. В этом году заявки на участие в конкурсе подали 18 городов. В городах-победителях в 2024 году планируют проведение мероприятий федерального масштаба. Также «молодежные столицы» вправе участвовать в дополнительном грантовом конкурсе.