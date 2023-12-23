Владивосток завоевал звание «Молодежной столицы России»

Владивосток и Москва получили звание «Молодежная столица России» (12+) на 2024 год по результатам народного голосования и экспертной оценки. Всего за победу боролись пять городов: Владивосток, Красноярск, Омск, Москва и Мурманск. Итоги объявили на церемонии премии «Время молодых» в Доме молодежи на международной выставке-форуме «Россия», сообщает ИА PrimaMedia.
По итогам второго конкурса за звание «Молодежных столиц России» Владивосток набрал 339 636 голосов, уступив только столице с небольшим отрывом — за Москву проголосовали 342 696 человек. Третье место получил Омск. Наименьшее количество голосов — у Мурманска и Красноярска. Голосование проходило с 8 по 21 декабря.
Конкурс «Молодёжная столица России» проводится во второй раз. В 2023 году этот статус получил Нижний Новгород. В этом году заявки на участие в конкурсе подали 18 городов. В городах-победителях в 2024 году планируют проведение мероприятий федерального масштаба. Также «молодежные столицы» вправе участвовать в дополнительном грантовом конкурсе.