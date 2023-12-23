ВОЗ: число заражений COVID-19 в мире выросло на 52% за месяц, больше всего заболевших — в РФ

Больше всего смертей зарегистрировано в Италии (510, −15%), Швеции (396, +6%), России (376, +50%), Австралии (211, −35%) и Польше (141, +76%). Всего в мире за 28 дней умерли 3 тыс., на 8% меньше, чем в прошлом месяце. Было госпитализировано 118 тыс. человек (+23%), больше 1,6 тыс. были отправлены в отделения интенсивной терапии (+51%).