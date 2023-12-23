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ВОЗ: число заражений COVID-19 в мире выросло на 52% за месяц, больше всего заболевших — в РФ

Число случаев заболевания коронавирусом в мире выросло на 52% за 28 дней, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Зарегистрировано 850 тыс. заразившихся. Среди стран, представивших отчеты ВОЗ, больше всего заболевших выявлено в России — 279,4 тыс. новых случаев. РФ также вошла в тройку с наибольшим числом смертей от COVID-19.
COVID-19
Источник: РИА "Новости"

Лидеры по числу заражений:

  • Россия — 279 359 случаев, +130%;
  • Сингапур — 120 898 случаев, +86%;
  • Италия — 114 795 случаев, +10%;
  • Польша — 39 828 случаев, +82%;
  • Австралия — 39 505 случаев, +12%.

Больше всего смертей зарегистрировано в Италии (510, −15%), Швеции (396, +6%), России (376, +50%), Австралии (211, −35%) и Польше (141, +76%). Всего в мире за 28 дней умерли 3 тыс., на 8% меньше, чем в прошлом месяце. Было госпитализировано 118 тыс. человек (+23%), больше 1,6 тыс. были отправлены в отделения интенсивной терапии (+51%).

По данным оперштаба РФ по борьбе с коронавирусом, на прошлой неделе было выявлено 96,9 тыс. заражений, 161 человек умер. Было госпитализировано 8,7 тыс. человек. 104,8 тыс. выздоровели.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 772 млн случаев заражения коронавирусом. По официальной статистике ВОЗ, умерли больше 7 млн человек. По данным гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, на самом деле число умерших превышает 20 млн.

Леонид Уварчев