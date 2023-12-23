«Адмирал» начал выездное турне с победы

Приморская команда впервые после прошлогоднего плей-офф сыграла в Уфе. И вновь огорчила идущий в лидерах местный «Салават Юлаев». Проигрывая по ходу игры, «моряки» смогли сравнять счёт, а потом вырвали два очка в серии послематчевых штрафных бросков.
Первый период прошел под диктовку «Салавата Юлаева». Хозяева отличились в большинстве. Но в начале второго отрезка нападающий приморцев Дмитрий Бучельников после хорошей комбинации сравнял результат. В буллитной серии сильнее был «Адмирал».
«Все молодцы, победили. Только следующую игру давайте начнем играть с самого начала, а не со второго периода», — сказал признанный лучшим игроком встречи голкипер «Адмирала» Василий Демченко. Он отразил 42 броска по своим воротам.
«Перелёт долгий был, сразу не проснулись», — сказал по этому поводу автор победного буллита, нападающий «Адмирала» Даниил Гутик.
Сейчас «Адмирал» отправляется в гости к «Северстали» и «Сочи», а дома команда сыграет перед самыми праздниками спаренные встречи с «Нефтехимиком».