Кузбассовцы накопили 5,6 миллиардов долгов по «коммуналке»

Жители Кузбасса задолжали за «коммуналку» 5,662 млрд рублей. Такие данные приводит Кемеровостат по состоянию на 1 октября 2023 г.
Почти половина суммы — 47,6% — это долги за отопление. На вывоз мусора и электричество приходится 30,4%, на холодную воду — 14,2%, на водоотведение — 7,7%, на газоснабжение — 0,1%.
Управляющим компаниям кузбассовцы задолжали 2,986 млрд руб. Ещё 2,23 млрд не заплатили за коммунальные услуги.
За год сумма долга по «коммуналке» в регионе выросла почти на полмиллиарда рублей. В октябре 2022 г. она составляла 5,186 млрд рублей.
Ранее эксперт Кузбасской торгово-промышленной палаты Сергей Ладутько объяснил, почему за свет кузбассовцы платят охотнее, чем за отопление.