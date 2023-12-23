Новосибирцы показали, как украсили ёлки к Новому году: 18 фото

Несмотря на то, что цены на елочных базарах в этом году кусаются, многие новосибирцы все же украсили свой дом новогодним деревом.
Большинство горожан нарядили в этом году искусственные ели, но были и те, кто предпочел натуральную елку или пихту из леса. Такая елочка хоть и выглядит зачастую менее пушистой и густой, зато пахнет хвоей.
«Наряжаем елку каждый год. Во-первых, это занятие очень нравится детям, во-вторых, елка с игрушками и гирляндой невероятно преображает комнату — сразу появляется ощущение сказки, новогодних чудес и уюта», — отметила одна из приславших фото жительниц Новосибирска Ольга.
Кто-то повесил елочные игрушки в виде сказочных персонажей и установил под елку фигурку Деда Мороза, кто-то просто украсил новогоднее дерево обычными шарами, мишурой и гирляндой. Один из наших читателей, Иван решил нарядить елку в бело-сине-красной гамме, развесив шары ярусами под цвета российского флага.
Другая жительница Новосибирска, Мария, рассказала, что коллекционирует необычные елочные игрушки. В ее коллекции — синий динозавр, красная новогодняя машина, самовар и расписные шары. «Некоторые игрушки достались еще от семьи мужа, некоторые сама покупала в магазине аксессуаров и подарков, а что-то — дарили на новогодние праздники на работе», — поделилась Мария.
«МК в Новосибирске» сделал подборку фото новогодних игрушек и елок, которыми поделились читатели.