Стало известно, что изменится в Иркутской области с 1 января 2024 года

Каждый новый год приносит в жизнь сибиряков что-то новое. Правительство принимает новые законы, вносит изменения в старые, издает указы об индексации пособий, пенсий. В начале каждого года в регионе сообщают, что вырастет МРОТ и прожиточный минимум. Узнали, что изменится в Иркутской области с 1 января 2024.
Что изменится в Иркутской области с 1 января 2024 года: прожиточный минимум
Накануне была озвучена величина прожиточного минимума в регионе на 2024 год. В среднем по области эта цифра равна 16 169 рублей. Для трудоспособного населения сумма больше — 17 624 рубля. Для пенсионеров же прожиточный минимум равен 13 905 рублей, а для детей — 15 684 рубля.
На что же влияет прожиточный минимум? Исходя из фиксированной суммы, определяют меры соцподдержки населения: размеры пособий, стипендий и других соцвыплат.
— Также прожиточный минимум необходим для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации региональных программ, для формирования бюджета региона, — отметили в правительстве Иркутской области.
Кстати, суммы для крайнего севера Приангарья выше. Там прожиточный минимум для трудоспособных — 21 431 рубль, для тех, кто на пенсии — 16 908 рублей, для детей — 19 072 рубля.
Что изменится в Иркутской области с 1 января 2024 года: МРОТ
МРОТ (минимальный размер оплаты труда) с 1 января 2024 года увеличится на 18,5%. Об этом сообщили в правительстве региона. Необходимые для этого суммы уже заложены. По подсчетам специалистов, на это уйдет 40% всех расходов консолидированного бюджета.
Для сравнения, в 2023 году МРОТ был равен 16 242 рублям. Плюсуем 18.5%, получаем сумму больше 19 тысяч рублей. От этой цифры зависят размеры зарплат, отпускных, командировочных и остальных выплат, расчет которых производится исходя из среднего заработка. Соответственно, можно ждать также увеличения размеров больничных
Что изменится в Иркутской области с 1 января 2024 года: зарплаты бюджетников
Прожиточный минимум вырастет, МРОТ увеличится, а это значит, что и зарплаты бюджетников изменятся в Иркутской области с 1 января 2024 года. Об индексации окладов работников госучреждений области уже объявили в правительстве Приангарья. Известно, что заработная плата бюджетников станет больше на 6,6%.
— Муниципальным образованиям региона также рекомендовано принять аналогичные решения по индексации окладов работников муниципальных учреждений, — озвучили цифры в кабмине Приангарья. — В целом индексация окладов коснется порядка 177 тысяч человек.
Так, минимальный размер оплаты труда в регионе с учетом максимальных размеров северных надбавок составит в южных районах 30 787 рублей, на севере области от 36 560 до 48 105 рублей в зависимости от территории.
Что изменится в Иркутской области с 1 января 2024 года для многодетных
С нового года увеличится размер соцвыплаты, которая предназначается многодетным семьям вместо предоставления земельного участка. С января она составит 300 тысяч рублей. Соответствующие изменения в положение уже внесены.
Деньги можно потратить на оплату ипотеки, строительство жилья. Отмечается, что для получения данной выплаты нужно простоять в очереди на получение земли более трех лет. В 2023 году этой мерой поддержки воспользовалось 518 семей.
Что изменится в Иркутской области с 1 января 2024: пенсии
1 января 2024 года пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 7.5%. Так в новом году стоимость одного пенсионного коэффициента составит 133.05 рублей, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии будет равен 8 134,88 рубля.
Стоит отметить, что индексация пенсий будет в 2024 году проводиться дважды. Второй раз выплаты пенсионерам проиндексируют в апреле также на 7.5%.
Что изменится в Иркутской области с 1 января 2024: маткапитал
Материнский капитал тоже будет проиндексирован в следующем году, однако, не в январе, а в феврале. Так, семьи, не использовавшие маткапитал, получат индексацию на 7.5%. Родители, потратившие часть средств маткапитала, также получат индексацию оставшихся денег.
— Максимальное повышение ждет те семьи, которые пока ни разу не распоряжались сертификатом, — отмечают в Социальном фонде России в Иркутской области. — Для них сумма вырастет сразу на 44 тысячи рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат, увеличение составит уже 58 тысяч рублей.
Специалисты также приводят статистику: в Приангарье сертификатами воспользовались около 220 тысяч родителей, еще 45 тысяч семей пока не использовали эту возможность.
Что изменится в Иркутской области с 1 января 2024: возраст призывников
С 1 января 2024 года изменится возраст сибиряков, подлежащих воинскому призыву. Теперь получать повестки будут мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Ранее, верхняя граница призывного возраста была ниже — пойти служить в армию можно было с 18 до 27. Первый призыв по новым правилам в России будет весенний и начнется он в апреле.
Что изменится в Иркутской области с 1 января 2024: единое пособие
Нововведения коснутся и оснований для начисления единого пособия на детей. Так с декабря 2023 больше не учитываются проценты по номинальным счетам на опекаемых детей, выплаты за звание «Мать-героиня», орден или медаль ордена «Родительская слава».
Изменения коснутся и самозанятых. Если это единственный источник дохода, то за год нужно зарабатывать не менее двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Разумеется, если нет объективных причин отсутствия зарплаты. Также единственный опекун ребенка теперь, как и единственный родитель, может обосновать отсутствие у себя трудового дохода уходом за ребенком.
Это была только первая «волна» новых правил при одобрении единых пособий. Вторая случится в июне. Летом при подсчетах бюджета семьи начнут учитывать алименты, а деньги, заработанные подростками до 18 лет — нет.