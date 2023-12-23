Стало известно, что изменится в Иркутской области с 1 января 2024 года

— Максимальное повышение ждет те семьи, которые пока ни разу не распоряжались сертификатом, — отмечают в Социальном фонде России в Иркутской области. — Для них сумма вырастет сразу на 44 тысячи рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат, увеличение составит уже 58 тысяч рублей.