В лечебно-исправительной колонии в Приморье заключенные жалуются на холод в камерах

Заключенные и их родственники жалуются на отсутствие отопления в лечебно-исправительной колонии № 47 в поселке Заводском Артемовского городского округа. По словам очевидцев, уже больше недели холодно во всех корпусах учреждения, а в в камерах температура воздуха всего 5−7 градусов, сообщают осведомленные источники ИА PrimaMedia.
Заключенные сами утепляют окна подручными средствами, особо тяжелая ситуация в туберкулезном отделении — сообщают очевидцы. Также есть информация о том, что общественные организации пытаются передать в учреждение электрообогреватели, но осуществить это не удается.
Однако, в пресс-службе ГУФСИН по Приморскому на запрос ИА Primamedia сообщили, что на сегодняшний день проблема решена:
«В ЛИУ-47 из-за краткосрочного технического сбоя в системе теплоснабжения произошло падение температуры теплоносителя в помещениях учреждения. Сотрудниками учреждения были приняты все исчерпывающие меры. В настоящее время теплоснабжение восстановлено, учреждение функционирует в штатном режиме».