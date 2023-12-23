В лечебно-исправительной колонии в Приморье заключенные жалуются на холод в камерах

Заключенные и их родственники жалуются на отсутствие отопления в лечебно-исправительной колонии № 47 в поселке Заводском Артемовского городского округа. По словам очевидцев, уже больше недели холодно во всех корпусах учреждения, а в в камерах температура воздуха всего 5−7 градусов, сообщают осведомленные источники ИА PrimaMedia.