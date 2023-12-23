Водитель большегруза «застрял» на севере Иркутской области в −40ºС

Сотрудники полиции оказали помощь водителю большегруза на севере Иркутской области. Мужчина ехал на фуре из Воронежа в Усть-Кут. В морозы на участке трассы «Вилюй» в районе поселка Янталь машина заглохла. Водитель не смог сам устранить неполадку. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.