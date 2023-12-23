Компенсации получат дольщики долгостроя ЖК «Огни города» в Иркутске

Принято решение о предоставлении компенсаций участникам долевого строительства ЖК «Огни города» в переулке Советском в Иркутске. Как уточнил первый заместитель губернатора Приангарья Роман Колесов, 185 семей получат компенсации за свои квартиры в недостроенных домах. Напомним, что жилая стройка началась еще в 2018 году, однако в апреле текущего года застройщика — «Домострой Профи» — признали банкротом. Три объекта были включены в Единный реестр проблемных объектов в ноябре 2022 года. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.
Решение о предоставлении компенсаций дольщикам жилого комплекса «Огни» приняли на Наблюдательном совете Федерального фонда развития территорий, прошедшего под председательством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.
«Правительство Иркутской области в марте 2023 года обратилось в Федеральный фонд развития территорий с ходатайством о восстановлении прав дольщиков путём выплаты возмещений. Фонд принял это решение» — сказал Роман Колесов.
По информации генерального директора Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Иркутской области Романа Лиходиевского, объявление о дате начала приема заявлений граждан для получения возмещения будет размещено в течение трех дней на официальных веб-сайтах регионального и федерального Фондов. После проверки специалистами правильности заполнения заявления и подлинности документов выплаты будут осуществлены в течение трех рабочих дней. По всем вопросам можно обратиться в региональный Фонд по телефону: 8 (3952) 434−993.