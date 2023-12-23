Мэрия назвала лучшие бомбоубежища в Омске

Мэрия Омска опубликовала итоги ежегодного смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны.
В категории укрытий с вместимостью до 600 человек по итогам конкурса лучшими признаны два бомбоубежища, расположенные в омском филиале ОАО РЖД. Третье место заняло укрытие у Омского аэропорта.
Среди бомбоубежищ вместимостью от 601 до 1200 человек первое место по итогам смотра занял Омский научно-исследовательский институт приборостроения. На втором месте оказалось Центральное конструкторское бюро автоматики, третье место — у Омского моторостроительного объединения имени Баранова.
Отметим, что по данным департамента общественной безопасности мэрии, в Омске находятся 224 укрытия. За их состояние отвечают городские власти и представители управляющих организаций.